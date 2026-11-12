Rumäne soll Massenkarambolage in Bulgarien verursacht haben

Sofia/Burgas (ADZ) – Ein rumänischer Berufskraftfahrer soll nach Angaben der bulgarischen Behörden eine der beiden Massenkarambolagen mit knapp 90 Fahrzeugen auf der südbulgarischen Autobahn „Trakija“ verursacht haben. Wie der für den Oblast Jambol zuständige Chefkommissar Dobrin Dimitrov mitteilte, wurde der Rumäne, von dessen Lkw eine der beiden Kollisionen ausgegangen sein soll, vorübergehend in Gewahrsam genommen, den bulgarischen Dezernenten zufolge werden jedoch keine strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn eingeleitet.



Im Nachbarland herrschte am Mittwoch Staatstrauer, nachdem es am Vortag auf der Autobahn „Trakija“, die die Hauptstadt Sofia mit dem Schwarzmeerort Burgas verbindet, bei dichtem Nebel zu zwei Massenkarambolagen gekommen war, infolge derer 12 Menschen ums Leben kamen und weitere 51, darunter ein Rumäne, verletzt wurden. Wie die Nachrichtenagentur Novinite meldete, soll der Nebel nach Angaben des rumänischen Fahrers plötzlich aufgetreten sein – die Sichtweite habe zeitweise bloß rund zehn Meter betragen, weswegen er gebremst habe und die Fahrzeuge dahinter sodann ineinanderkrachten.



Der Zustand des verletzten Rumänen, gleichfalls ein Fernfahrer, der zurzeit auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Burgas liegt, wurde von den behandelnden Ärzten als kritisch bezeichnet. Den rumänischen Medien sagte dessen Sohn, sein Vater habe schwere Lungenverletzungen erlitten, er werde künstlich beatmet und sei vorerst in ein künstliches Koma versetzt worden.