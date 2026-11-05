Rumänien bemüht um stärkere US-Präsenz

Präsident Nicușor Dan hat am Mittwoch den US-amerikanischen Staatssekretär für Verteidigungspolitik, Elbridge Colby, auf Schloss Cotroceni empfangen. Ein Gesprächsthema war die Sicherheitslage in der Schwarzmeerregion sowie „das ganze Spektrum an hybriden Bedrohungen“, mit denen Rumänien konfrontiert ist, „von Cyber-Attacken und Sabotage über eindringende Luft- und Seedrohnen bis zu intensiven Desinformationskampagnen“, so der Präsident. | Foto: Präsidentschaft

Bukarest (ADZ) – Präsident Nicușor Dan hat bei einem Treffen mit dem US-Staatssekretär für Verteidigungspolitik, Elbridge Colby, die Bedeutung der strategischen Partnerschaft zwischen beiden Ländern betont. Rumänien bleibe ein verlässlicher und unverzichtbarer Verbündeter der USA an der NATO-Ostflanke, erklärte Dan. Rumänien setze erhebliche Mittel ein, um den Gefahren am Schwarzen Meer zu begegnen, insbesondere mit Blick auf die freie Schifffahrt und die Energieinfrastruktur, so Dan.



Colby traf sich auch mit Außenminister Dan Neculăescu. Dabei habe Rumänien sein Interesse an einer stärkeren US-Präsenz und die entsprechenden Argumente vorgebracht, sagte der Minister. Der Dialog zu diesem Thema werde ernsthaft geführt, jedoch stehe eine Entscheidung über die Gestaltung der Truppenpräsenz noch aus. Immerhin habe Rumänien das Gefühl, dass seine Anliegen gehört werden. Zugleich hätten die USA für das Konzept „NATO 3.0“ geworben, für das sich Rumänien laut Neculăescu bereits anstrengt. Die europäischen Verbündeten müssten dafür mehr Geld für Verteidigung ausgeben.