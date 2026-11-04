Rumänien leiht 4,5 Milliarden Euro

Bukarest (ADZ) - Das rumänische Finanzministerium hat Anfang der Woche Staatsanleihen im Umfang von 4,5 Milliarden Euro an ausländischen Märkten veräußert. Wie aus mehreren Medienberichten hervorgeht, handelt es sich um vierjährige Anleihen im Umfang von 1,25 Mrd. Euro, achtjährige Verpflichtungen von 2 Mrd. Euro sowie sogenannte Green Bonds mit einer Laufzeit von zwölf Jahren, Anleihen, die in Projekte mit einem Beitrag zum Umweltschutz investiert werden sollen. Die Zinskosten liegen demnach zwischen fünf und sieben Prozent pro Jahr, bzw. bei 3,36% plus 190 Basispunkte für die vierjährigen Anleihen, bei 3,38% +285 Basispunkte für die achtjährigen und 3,44% +335 Basispunkte für die zwölfjährigen Papiere; wobei 100 Basispunkte einem Prozentpunkt entsprechen.



Das Interesse bei Kreditgebern war groß, die Emission war mit 7,7 Milliarden Euro deutlich überzeichnet. Premierminister Luca Niculescu erklärte, dass die Nachfrage der Investoren „ein wichtiges Vertrauens-Signal für Rumänien und unsere Kapazität, Vereinbarungen einzuhalten, ist.“