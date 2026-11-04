Rumänien muss auch nächstes Jahr sparen

Bukarest (ADZ) – Nach den Worten von Finanzminister Alexandru Nazare soll Rumänien für 2027 ein Haushaltsdefizit um fünf Prozent der Wirtschaftsleistung anpeilen. Ein verbindliches Ziel stehe allerdings noch nicht fest und soll erst dann thematisiert werden, wenn die für die Aufstellung des Haushalts für das kommende Jahr erforderlichen Daten vorliegen, so Nazare. Eine solche Verringerung des Defizits von derzeit über sechs Prozent lasse sich allerdings auf jeden Fall nur durch eine Kombination von Maßnahmen erreichen, die die Staatsausgaben senken und die Haushaltseinnahmen erhöhen, gab der Minister zu bedenken. Zum kürzlich vorgelegten Nachtragshaushalt führte er aus, dass die Berichtigung der Einnahmen nach unten nicht die Steuereinnahmen per se betreffe, wo die Gesamtziele vollständig erfüllt worden seien. Vielmehr gehe es um Mittel aus EU-finanzierten Projekten, die nicht wie geplant umgesetzt worden seien. Dass die Einnahmeziele trotz langer Zeit rückläufigen Konsums erreicht wurden, sei keine Selbstverständlichkeit, erklärte Nazare.