Rumänische Börse in vierter Woche in Folge im Minus, Abwärtstrend abgebremst

Von: Markus Kleininger

Der rumänische Aktienmarkt schloss die vergangene Handelswoche mit einem leichten Minus von einem knappen Prozent im Durchschnitt. Der Hauptindex BET und der BETPlus verloren auf Wochensicht 0,78 Prozent (minus 258,94 Punkte) beziehungsweise 0,75 Prozent (minus 35,7 Punkte), der ROTX ging um 0,81 Prozent (oder 605,85 Punkte) zurück, der Energiewerte-Index BET-NG um nur 0,58 Prozent (oder 14,76 Punkte). Das Schlusslicht bildete der Finanzwerte-Index BET-FI mit einem Rückgang um 2 Prozent (minus 2338,05 Punkte). Dabei startete die Börse am Montag vergangener Woche vorwiegend freundlich, sackte wohl aufgrund von Verzögerungen bei der Ernennung eines neuen Premierministers am Mittwoch darauf um fast 3 Prozent ein. Dafür legte sie in den letzten zwei Handelstagen kräftiger zu. Am Donnerstag gab es wieder Verhandlungen mit dem Staatschef und am Freitag stand die Ernennung des neuen Premierministers fest. Das honorierte der Markt mit einem durchschnittlichen Tagesplus von 0,85 Prozent am Donnerstag und mit 1,85 Prozent am Freitag.



An besagten Tagen legten vor allem Stromaktien wie Societatea Energetică Electrica S.A. (EL, 53 Lei, ISIN ROELECACNOR5) – plus 15,5 Prozent –, S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (H2O, 185 Lei, ISIN RO4Q0Z5RO1B6) – plus 6,9 Prozent – zu, aber auch Finanz- und Bankaktien wie Fondul Proprietatea (FP, 0,596 Lei, ISIN ROFPTAACNOR5) – plus 4,6 Prozent – und Banca Transilvania S.A. (TLV, 35,5 Lei, ISIN ROTLVAACNOR1) – plus 4,4 Prozent. Auf Wochensicht waren Bauunternehmen wichtige Gewinner: COMCM SA Constanța (CMCM, 0,328 Lei, ISIN ROCMCMACNOR0) legte 13,1 Prozent zu, PREFAB SA (PREH, 2,16 Lei, ISIN ROPREHACNOR7) 11,34 Prozent. Des Weiteren legte auch der Heizungsexperte Green Tech International S.A. (GREEN, 13,4 Lei, ISIN ROY8LUD7G9C1) mit 13,6 Prozent mächtig zu, ebenso das Erdölunternehmen Rompetrol Rafinare S.A. (RRC, 0,242 Lei, ISIN ROPTRMACNOR5) mit 16,3 Prozent. Der größte Gewinner der Woche war das Chemiewerk Sinteza S.A. (STZ, 0,261 Lei, ISIN ROSTZOACNOR8) mit einem Wochenplus von 31,8 Prozent. 26 Emittenten freuten sich in der vergangenen Woche auf steigende Kurse. Der Konsumgüterhersteller Aquila Part Prod Com (AQ, 1,97 Lei, ISIN RO7066ZEA1R9) schaffte es sogar, ein neues 52-Wochen-Hoch zu erreichen.



Das Lager der Verlierer zählte 46 Emittenten. Hier führten der Franchisegeber Sphera Franchise Group (SFG, 33,2 Lei, ISIN ROSFGPACNOR4) mit einem Rückgang des Aktienkurses von 12,6 Prozent sowie der Immobilienentwickler One United Properties (ONE, 29,15 Lei, ISIN ROJ8YZPDHWW8) mit einem Minus von 10 Prozent auf Wochensicht das Feld an. Ein weiterer Immobilienentwickler – Impact Developer & Contractor S.A. (IMP, 3,63 Lei, ISIN ROIMPCACNOR0) – schloss die vergangene Woche mit einem erheblichen Abschlag auf den Aktienkurs von 8,1 Prozent.



Der Aktienumsatz verdoppelte sich fast im Vergleich zur Vorwoche auf 734 Millionen Lei und näherte sich somit dem von vor zwei Wochen (787,23 Millionen Lei). Dabei wurde am letzten Handelstag mit 321,4 Millionen Lei so viel gehandelt wie an den drei Tagen zuvor zusammengenommen. An dem Tag wurden vor allem Aktien des Lebensmittelherstellers Cris-Tim Family Holding S.A. (CFH, 54,8 Lei, ISIN ROM2TZIHW2M4) – im Wert von 68 Millionen Lei –, der Banca Transilvania – im Wert von 66,5 Millionen Lei – und des Stromerzeugers Hidroelectrica – im Wert von 53 Millionen Lei – gehandelt. Der Anstieg der Umsätze scheint aber auf sinkenden Aktienkursen zu fußen: Die Marktkapitalisierung fiel zum ersten Mal in zwei Monaten unter die 700-Milliarden-Lei-Marke. Sie betrug in der vergangenen Woche 676,79 Milliarden Lei.



Devisen



Euro und US-Dollar rangen dem rumänischen Leu weitere Bani ab. Zum zweiten Mal in Folge verlor der Leu gegenüber beiden Leitwährungen. Für den US-Dollar war es sogar die vierte Woche in Folge, dass er sich gegenüber dem rumänischen Leu behaupten konnte. Auf Wochensicht legte der Euro 0,0087 Lei (oder 0,1655 Prozent) zu, der US-Dollar 0,0523 Lei (oder 1,1541 Prozent). Somit riss der Euro die 5,26-Lei-Marke, der US-Dollar nähert sich der 4,6-Lei-Marke. Gestern startete der Euro bei 5,2644 Lei in den Handel, während der US-Dollar bei 4,5839 Lei lag.

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