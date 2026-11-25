Von: Markus Kleininger

Bukarests Aktienmarkt erlebte eine leichte Korrektur in der vergangenen Handelswoche. Der durchschnittliche Verlust der wichtigsten Indizes lag bei knapp ein Prozent. Der Hauptindex BET lag mit minus 1,2 Prozent (415,48 Punkte) deutlich darüber, der BETPlus mit minus 0,99 Prozent schon etwas näher am Durchschnitt. Er verlor auf Wochensicht 49,66 Punkte. Der Finanzwerte-Index BET-FI wies mit minus 0,63 Prozent beziehungsweise 709,98 Punkten noch das beste Wochenergebnis aus. Der ROTX lag mit minus 1,14 Prozent (oder 890,41 Punkten) wiederum deutlich über dem Wochendurchschnitt. Der Energiewerte-Index BET-NG hingegen kam mit minus 0,72 Prozent (19,57 Punkten) noch glimpflich davon.



Mit Aktien wurden in der vergangenen Woche 189,82 Millionen Lei umgesetzt, das waren 87,9 Millionen Lei oder 31,6 Prozent weniger als in der Vorwoche. Für knapp 19 Prozent des niedrigen Wochenumsatzes war die Banca Transilvania S.A. (TLV, 36,9 Lei, ISIN ROTLVAACNOR1) mit einem kumulierten Umsatz von 35,67 Millionen Lei zuständig. Auf Platz zwei der Umsatzrangliste stand der Stromerzeuger Societatea Energetică Electrica S.A. (EL, 51 Lei, ISIN ROELECACNOR5) mit einem Umsatz von 15,43 Millionen Lei (8,13 Prozent vom Gesamtumsatz), gefolgt vom Treibstoffkonzern OMV Petrom S.A. (SNP, 1,308 Lei, ISIN ROSNPPACNOR9) mit 14,02 Millionen Lei (7,4 Prozent). Nur der Stromerzeuger konnte in der vergangenen Woche zulegen (plus 1,8 Prozent), die anderen beiden vorgenannten Emittenten schlossen die Woche mit Verlusten und waren somit Teil der 54 Emittenten zählenden Gruppe der Verlierer der Woche. Die höchsten Verluste mussten der Spezialist für Elektroanlagen Simtel Team (SMTL, 33,9 Lei, ISIN RONLG8JKKYH3) mit minus 12,4 Prozent und der Pipelinehersteller Condmag S.A. (COMI, 0,0132 Lei, ISIN ROCOMIACNOR3) mit einem Rückgang von 16,46 Prozent hinnehmen. Nur 18 Emittenten schlossen die vergangene Woche mit Gewinnen. Hier allerdings hoben sich vier Emittenten mit zweistelligen Zuwachsraten hervor: Der Kunststoffhersteller Romcarbon SA (ROCE, 0,248 Lei, ISIN ROROCEACNOR1) legte auf Wochensicht 13,76 Prozent zu und erreichte bei 0,26 Lei je Aktie ein neues 52-WochenHoch, der Maschinenbauer Mecanica Ceahlău (MECF, 0,117 Lei, ISIN ROMECFACNOR0) schaffte ein Plus von 14,7 Prozent, die Aktien von Rompetrol Rafinare S.A. (RRC, 0,63 Lei, ISIN ROPTRMACNOR5) legten 17,75 Prozent zu und jene des Armaturenherstellers Armătura S.A. (ARM, 0,695 Lei, ISIN ROARMAACNOR7) sogar 31,13 Prozent auf Wochensicht – liegen aber 63 Prozent unter dem Jahreshoch von 1,86 Lei je Aktie.



Weitere Emittenten veröffentlichten Quartalsergebnisse in der vergangenen Woche. So meldete die Banca Transilvania einen Nettogewinn von fast 3,8 Milliarden Lei nach neun Monaten, 18 Prozent mehr als in der entsprechenden Vorjahreszeit. Die Aktie ging auf Wochensicht um 0,27 Prozent zurück. Der Gesundheitsdienstleister MedLife S.A. (M, 9,56 Lei, ISIN ROMEDLACNOR6) meldete ein Betriebsergebnis nach neun Monaten von 142,3 Millionen Lei, was einem Plus von 16 Prozent entspricht, dennoch drückten Wechselkursdifferenzen das Gesamtergebnis ins Minus (-24,8 Millionen Lei), was den Aktienkurs auf Wochensicht um 4,2 Prozent drückte. Die anhaltende Dürre drückte das Ergebnis des AKW-Betreibers S.N. Nuclearelectrica S.A. (SNN, 59 Lei, ISIN ROSNNEACNOR8) um 27,3 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 1,18 Milliarden Lei, weil beide Reaktoren über längere Zeiten stillgelegt werden mussten. Die Aktie gab auf Wochensicht 3,3 Prozent nach. Der Lebensmittelhersteller Cris-Tim Family Holding S.A. (CFH, 45 Lei, ISIN ROM2TZIHW2M4) konnte in den ersten neun Monaten dieses Jahres seinen Reingewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 37 Prozent auf 113,3 Millionen Lei steigern – Anleger hatten aber wohl mehr erwartet oder dieses Ergebnis schon länger eingepreist, denn die Aktie verlor auf Wochensicht 4,96 Prozent.



Devisen



Euro und US-Dollar gingen in der vergangenen Woche wieder getrennte Wege in ihrem Verhältnis zum Leu. Die europäische Gemeinschaftswährung verbilligte sich sehr leicht um 0,0016 Lei oder 0,03 Prozent. Die nordamerikanische Leitwährung legte hingegen weiter zu, verlangsamte das Wachstum von plus 1,3 auf nunmehr plus 0,73 Prozent (oder 0,035 Lei). Am Montag dieser Woche startete der Euro bei 5,3482 Lei in den Handel, während der US-Dollar bei 4,8782 Lei lag.

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