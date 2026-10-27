Rumänischer Börse geht die Puste aus nach Wahl der neuen Regierung

Von: Markus Kleininger

Nach mehreren aufeinanderfolgenden Wochen des Wachstums ist der rumänischen Börse anscheinend die Puste ausgegangen. Die wichtigsten Indizes schlossen in der vergangenen Handelswoche im Durchschnitt ganz leicht im Minus, wobei der Finanzwerte-Index BET-FI mit minus 1,29 Prozent deutlicher Verlierer der Woche war. Sein Schlussstand am Freitag: 113.405,5 Punkte und damit 1479,96 Punkte „leichter“ als noch vor einer Woche. Der Hauptindex BET verlor auf Wochensicht 29,49 Punkte auf 34.678,2 Zähler (minus 0,08 Prozent). Auch der ROTX-Index schloss die vergangene Woche mit Verlusten: minus 49,5 Punkte oder 0,06 Prozent, auf 78.605,4 Punkte. Der Energiewerte-Index hingegen konnte leicht zulegen: 0,64 Prozent oder 17,62 Punkte auf 2751,7 Zähler und damit nur noch 1,4 Prozent vom Allzeithoch von 2751,65 Punkten entfernt. Gewinner der Woche war der BETPlus, der 0,72 Prozent (36,4 Punkte) zulegte und bei 5070,98 Zählern schloss.



Aktienumsätze vergleichbar mit Vorwoche



Mit Aktien wurden in der vergangenen Woche 399,92 Millionen Lei umgesetzt, knapp 2,5 Prozent mehr als in der Vorwoche mit 390,27 Millionen Lei. Spitzentag war der vergangene Dienstag – der Tag, an dem das Parlament dem neuen Kabinett des designierten Premierministers Luca Niculescu mit 280 zu 58 Stimmen das Vertrauen ausgesprochen hat. Damit endete eine fast sechsmonatige Regierungskrise. Das hatten Anleger wohl schon in der vergangenen Woche eingepreist, jedenfalls scheint ihr Interesse am rumänischen Aktienmarkt nachgelassen zu haben: Am Freitag wurden nur noch 45,94 Millionen Lei mit Aktien umgesetzt. Umsatzranglisten-Erste war erneut die Bank Transilvania S.A. (TLV, 36,18 Lei, ISIN ROTLVAACNOR1) mit rund 95,2 Millionen Lei – deutlich weniger als die 105,6 Millionen Lei in der Vorwoche –, knapp 24 Prozent des Wochenumsatzes; der Kurs legte 0,56 Prozent zu. Auf Platz zwei kam der Treibstoffkonzern OMV Petrom S.A. (SNP, 1,33 Lei, ISIN ROSNPPACNOR9) mit rund 57,7 Millionen Lei und einem Wochenplus von 1,45 Prozent. Die Aktie erreichte am Mittwoch vergangener Woche ein neues 52-Wochen-Hoch bei 1,335 Lei je Aktie. Platz drei ging an den Erdgaserzeuger S.N.G.N. Romgaz S.A. (SNG, 18,74 Lei, ISIN ROSNGNACNOR3) mit rund 50,2 Millionen Lei, die Aktie gab 0,21 Prozent nach.



Ausgewogenes Bild bei den Emittenten



Gewinner und Verlierer hielten sich in der vergangenen Woche die Waage: 37 Emittenten schlossen mit Kursgewinnen, 39 mit Verlusten, 13 Titel blieben unverändert. Größter Gewinner war erneut der Raffineriebetreiber Rompetrol Rafinare S.A. (RRC, 0,88 Lei, ISIN ROPTRMACNOR5), dessen Aktie auf Wochensicht 92,98 Prozent zulegte und ein neues 52-Wochen-Hoch erreichte. Zweistellig legten noch der Armaturenhersteller Armătura S.A. (ARM, 0,394 Lei, ISIN ROARMAACNOR7) – 52,71 Prozent –, der Pipelinebauer Condmag S.A. (COMI, 0,0146 Lei, ISIN ROCOMIACNOR3) mit 52,08 Prozent und das Pharmaunternehmen Ropharma S.A. (RPH, 0,28 Lei, ISIN ROIAFRACNOR4) – 34,62 Prozent zu. Letzteres erreichte auch ein neues 52-Wochen-Hoch.



Etwas ungewöhnlich registrierte auch der Kunststofferzeuger Promateris S.A. (PPL, 7,4 Lei, ISIN ROPRLAACNOR7) ein neues 52-Wochen-Hoch in der vergangenen Woche, bei 8,3 Lei je Aktie, obwohl sie auf Wochensicht 6,33 Prozent verlor. Dies war im Übrigen der zweithöchste Wochenverlust, nach dem des Chemiekonzerns Chimcomplex S.A. Borzești (CRC, 5,38 Lei, ISIN ROCHOBACNOR8) mit minus 8,5 Prozent. Diese Aktie fiel damit auf ein neues 52-Wochen-Tief.



Kapitalisierung wieder über 700 Milliarden Lei



Die Marktkapitalisierung erreichte am Mittwoch 711,79 Milliarden Lei, den höchsten Stand seit Anfang September. Bis Freitag schrumpfte sie auf 693,26 Milliarden Lei, auf Wochensicht ein Minus von 3,87 Milliarden Lei oder 0,55 Prozent. Im Wochendurchschnitt waren die gehandelten Unternehmen aufgrund der Aktienkurse insgesamt 702,4 Milliarden Lei wert, 2,32 Prozent mehr als in der Vorwoche mit 686,46 Milliarden Lei.



Devisen



Nach zwei Wochen, in denen der Leu gegenüber dem Euro Boden gutgemacht hatte, legte die europäische Gemeinschaftswährung in der vergangenen Woche wieder zu. Der Euro legte auf Wochensicht 0,0127 Lei oder 0,24 Prozent zu und rückte somit wieder dicht an die 5,35-Lei-Marke heran. Noch deutlicher setzte der US-Dollar dem Leu zu: Er legte in der vergangenen Woche 0,034 Lei oder 0,72 Prozent zu und kletterte somit über die 4,77-Lei-Marke. Gestern kostete ein Euro zum Handelsbeginn 5,3495 Lei, ein US-Dollar 4,777 Lei.

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