Sanierung wird teurer

Von: Arthur Glaser

Neustadt – Die Sanierung des Verwaltungspalastes in Neustadt/Baia Mare verteuert sich um 26 Prozent. Die Kosten sind von ursprünglich 130,8 auf inzwischen mehr als 167 Millionen Lei gestiegen. Der Einzug der 13 öffentlichen Einrichtungen ist für das kommende Jahr geplant.

Der Verwaltungspalast in Neustadt, der den Sitz des Kreisrates Maramuresch/Maramureș, die Präfektur und elf weitere öffentliche Einrichtungen beherbergt, wird umfassend saniert. Als Gründe für die Kostensteigerung werden Änderungen am ursprünglichen Projekt, zusätzliche Arbeiten sowie die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 19 auf 21 Prozent im August 2025 genannt.

Den Auftrag erhielt im September 2023 eine Unternehmensgemeinschaft aus vier Firmen. Die Arbeiten begannen allerdings erst im Februar 2025, da zunächst Ausweichquartiere für die betroffenen Institutionen gefunden werden mussten. Die ursprünglich für Januar 2027 vorgesehene Fertigstellung soll nicht vorgezogen werden. Der Umzug in das sanierte Gebäude ist für 2027 angekündigt.

Der 1970 errichtete Gebäudekomplex mit knapp 12.000 Quadratmetern Nutzfläche wird baulich verstärkt, energetisch modernisiert und mit einer neuen Fassade ausgestattet. Auch die Innenräume und Außenanlagen werden erneuert; geplant ist unter anderem ein Promenadenbereich.

Das Gesamtprojekt hat einen Wert von rund 145,7 Millionen Lei.