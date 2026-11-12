Sankt-Martins-Umzug lockte Hunderte nach Großkarol

Von: Csaba Knecht

Großkarol – Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Goßkarol/Carei und der Umgebung haben am vergangenen Freitagabend den Sankt-Martins-Tag gefeiert. Auf Einladung des Demokratischen Forums der Deutschen in Großkarol zogen Kinder und Erwachsene mit selbst gebastelten Laternen durch die Innenstadt. Für musikalische Begleitung sorgte die Vereinigte Blaskapelle aus Fienen/Foieni.

Den Auftakt bildete eine Feier in der römisch-katholischen Heilig-Geist-Kirche, die sich bis auf den letzten Platz mit Kindern, Eltern und Großeltern füllte. Das Programm gestalteten die Kinder des deutschen Kindergartens in Großkarol sowie Schülerinnen und Schüler der deutschen Schulabteilungen. Während die Kindergartenkinder mit Liedern auf den Abend einstimmten, führten die Schüler der vierten Klasse die Geschichte des Heiligen Martin auf. Dabei standen die Werte Uneigennützigkeit, Teilen und Nächstenliebe im Mittelpunkt.

Im Anschluss versammelten sich die Teilnehmenden mit ihren farbenfrohen Laternen zum traditionellen Umzug durch die Stadt. Angeführt wurde dieser von einem Reiter in mittelalterlicher Soldatenrüstung, der an die Überlieferung des Heiligen Martin erinnerte, der seinen Mantel mit einem Bettler teilte. Möglich gemacht wurde dieser besondere Programmpunkt durch die Unterstützung der Familie Heinrich aus Stanislau/Sanislău.

Mit ihren festlichen Melodien begleitete die Blaskapelle den Laternenzug durch die Straßen von Großkarol.

Ziel des Umzugs war der Sitz des Demokratischen Forums der Deutschen. Dort warteten die Organisatoren mit Häppchen und heißen Getränken auf die Teilnehmer. Kinder und Erwachsene konnten sich aufwärmen und den Abend gemeinsam ausklingen lassen. Für besondere Aufmerksamkeit bei den jüngsten Besuchern sorgten lebende Gänse im Hof des Forums, die als symbolische Tiere des Martinstages aus nächster Nähe bestaunt werden konnten.

Die Leitung des DFD in Großkarol dankte allen Teilnehmenden für ihr Kommen. Besonderer Dank galt den Mitarbeitern des Kindergartens und der Schule, den Reitern der Familie Heinrich, der Vereinigten Blaskapelle aus Fienen sowie der Familie Veibel für ihre Arbeit und ihren Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung.

Csaba Knecht