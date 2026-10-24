Sathmar setzt auf intelligente Verkehrssteuerung

Von: Gabriela Rist

Sathmar – Sathmar/Satu Mare steht vor einer umfassenden Modernisierung seines Verkehrssystems. Mit einer Investition von knapp 110 Millionen Lei sollen intelligente Bushaltestellen eingerichtet, Ampelanlagen an Kreuzungen und Fußgängerüberwegen erneuert sowie ein modernes Verkehrsüberwachungssystem eingeführt werden. Ziel ist es, den Verkehr sicherer und effizienter zu gestalten und Staus auf den stark befahrenen Straßen der Stadt zu reduzieren. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden derzeit die im Rahmen des öffentlichen Vergabeverfahrens eingereichten Angebote geprüft.

Die Stadtverwaltung Sathmar hatte bereits im September vergangenen Jahres mit der Nordwestlichen Regionalentwicklungsagentur einen Finanzierungsvertrag für die Einrichtung eines integrierten Verkehrsüberwachungs- und intelligenten Mobilitätssystems unterzeichnet. Das Projekt soll den Stadtverkehr moderner, sicherer und besser planbar machen. Gleichzeitig soll der öffentliche Personennahverkehr durch einen verbesserten Informationsservice für die Fahrgäste attraktiver werden.

Ein wesentlicher Bestandteil der Investition ist die Modernisierung von insgesamt 100 Bushaltestellen. Davon sollen 51 mit einer umfangreicheren und 49 mit einer mittleren Ausstattung versehen werden. Die neuen Haltestellen werden den Fahrgästen Echtzeitinformationen zu den Busverbindungen bieten, sodass sie ihre Fahrten besser planen und sich genauer über die Ankunftszeiten der Busse informieren können. Darü-ber hinaus ist die Installation von Videoüberwachungssystemen vorgesehen, um die Sicherheit der Fahrgäste zu erhöhen.

Ergänzend dazu wird eine zentrale Leit- und Überwachungsstelle eingerichtet, die den Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs koordinieren und die laufende Verarbeitung der erfassten Daten ermöglichen soll.

Auch der Straßenverkehr soll von der Modernisierung profitieren. An 37 Kreuzungen und Fußgängerüberwegen werden Ampelanlagen eingerichtet oder erneuert. Diese sollen mit einer intelligenten, adaptiven Verkehrssteuerung ausgestattet werden. Dabei kann die Schaltung der Ampeln an die tatsächliche Verkehrssituation angepasst werden. Dadurch sollen Verkehrsstaus verringert und der Verkehrsfluss verbessert werden. Kameras werden die Verkehrssituation an den modernisierten Knotenpunkten erfassen; die gesammelten Daten werden anschließend in einem zentralen System verarbeitet.

Die neue Technik könnte insbesondere an den stark belasteten Verkehrsachsen der Stadt für Entlastung sorgen. Da es nur begrenzte Möglichkeiten gibt, den Fluss Samisch/Someș sowie die Bahnstrecke zu überqueren, konzentriert sich ein erheblicher Teil des Verkehrs auf wenige Kreuzungen. Mithilfe der intelligenten Verkehrssteuerung soll der Verkehr gerade an diesen neuralgischen Punkten effizienter organisiert werden.

Zum Überwachungssystem gehören außerdem Kennzeichenerkennungskameras an fünfzehn Standorten sowie Geschwindigkeitsanzeigetafeln an fünf weiteren Stellen. An zwei Punkten werden zudem Anlagen installiert, die während der Fahrt die Achslast von Fahrzeugen messen können. Sämtliche Komponenten sollen mit der zentralen Leit- und Überwachungsstelle verbunden werden, sodass die Verkehrsdaten einheitlich erfasst und ausgewertet werden können.

Das Gesamtbudget des Projekts beläuft sich auf 109,94 Millionen Lei. Mehr als 60,6 Millionen Lei stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.