Sathmarer Schüler beim EdU Camp in Deutschland

Von: Gabriela Rist

Sathmar – Sechs Schüler des „Johann Ettinger“-Lyzeums nahmen vom 20. bis 26. September am internationalen „EdU Camp 2026“ in Schwäbisch Gmünd teil. Die Woche stand im Zeichen von Dialog, Zusammenarbeit und interkulturellem Austausch. Organisiert wurde das Camp von der Organisation Education Unlimited. Die Teilnahme der Sathmarer Schüler wurde von der Hans-Lindner-Stiftung im Rahmen der Partnerschaft zwischen dem Kreis Sathmar und dem Ostalbkreis ermöglicht.



Am Camp beteiligten sich Jugendliche aus Deutschland, Frankreich, Albanien, Kosovo und Rumänien. Eine Woche lang arbeiteten sie in verschiedenen Workshops und Gruppenaktivitäten zusammen. Im Mittelpunkt standen Themen wie Dialog, Zusammenarbeit und interkulturelle Kommunikation.



Das Programm fand in der EULE Gmünder Wissenswerkstatt statt. Dort erhielten die Jugendlichen auch die Möglichkeit, Vertreter der lokalen Verwaltung, des Bildungsbereichs sowie verschiedener europäischer Institutionen kennenzulernen.



Die behandelten Themen waren vielfältig und reichten von Medien und dem demokratischen öffentlichen Raum über die „Smart City“ bis hin zu Cybersecurity und Krisenmanagement. In einem Workshop zum Thema „Wir bauen Europa“ schlüpften die Jugendlichen in die Rolle von EU-Ministern und setzten sich auf diese Weise mit europäischen Entscheidungsprozessen auseinander. Weitere Themen waren intelligente und nachhaltige Landwirtschaft sowie Interkulturalität und Dialog.



Zum Programm gehörte auch ein Ausflug nach München. Dort besuchten die Teilnehmer das Deutsche Museum und nahmen an einer Führung sowie an verschiedenen Aktivitäten rund um Wissenschaft und Technik teil.



Ein besonderer Höhepunkt war das Treffen mit Günther H. Oettinger, dem ehemaligen EU-Kommissar und früheren Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Die Jugendlichen konnten sich mit ihm in ungezwungener Atmosphäre über europäische Themen austauschen und ihm im Rahmen eines Interviews Fragen stellen. Dabei konnten sie auch die im Workshop erworbenen Kenntnisse praktisch anwenden.



Den Abschluss des Camps bildete eine Feier im Kulturzentrum Prediger in Schwäbisch Gmünd. Dort präsentierten die einzelnen Teams auf der Bühne die Ergebnisse ihrer gemeinsamen Arbeit.



Für die Sathmarer Schüler und die übrigen Teilnehmer bot das EdU Camp 2026 die Möglichkeit, in einem internationalen Umfeld praktische Erfahrungen zu sammeln und sich persönlich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig konnten sie mit Jugendlichen aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten und unterschiedliche Sichtweisen auf aktuelle gesellschaftliche Themen kennenlernen.



Die Teilnahme der Sathmarer Jugendlichen zeigt zugleich die Möglichkeiten auf, die sich aus der Partnerschaft zwischen dem Kreis Sathmar und dem Ostalbkreis für junge Menschen ergeben.