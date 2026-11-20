Von: Arthur Glaser

Neustadt/Pribilești – Das seit Jahren verfallene Schloss Géza Teleki in Pribilești, Gemeinde Satulung, im Kreis Maramuresch/Maramureș soll umfassend saniert und einer neuen Nutzung zugeführt werden. Die Kreisverwaltung hat dafür eine Ausschreibung im Wert von rund 53,8 Millionen Lei einschließlich Mehrwertsteuer eingeleitet. Vorgesehen sind die Planung und Ausführung der Sanierungsarbeiten am Hauptgebäude sowie die Instandsetzung des Nebengebäudes und die Neugestaltung der Außenanlagen.

Das Gesamtvolumen des Investitionsprojekts beläuft sich auf mehr als 61,1 Millionen Lei. Davon werden rund 28,5 Millionen Lei aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und weitere 4,36 Millionen Lei aus nationalen Mitteln finanziert. Den verbleibenden Betrag trägt der Kreis Maramuresch. Die Fördermittel werden über das Regionalprogramm Nordwest von der Regionalentwicklungsagentur Nordwest (ADR Nord-Vest) verwaltet.

Die Ausschreibung ist in zwei Lose aufgeteilt. Für die Arbeiten am Nebengebäude und die Gestaltung der Außenanlagen sind 300 Tage vorgesehen, die Sanierung des Schlosses soll innerhalb von 550 Tagen abgeschlossen werden. Angebote können bis zum 15. Dezember 2026 eingereicht werden.

Nach Abschluss der Arbeiten soll das Schloss als multifunktionales soziokulturelles Zentrum dienen. Geplant sind kulturelle und künstlerische Veranstaltungen sowie Freizeit-, Bildungs- und Sozialangebote für die Bevölkerung der Region Țara Chioarului. Nach der Wiedereröffnung rechnen die Projektverantwortlichen mit mindestens 1000 Besuchern jährlich.

Das Schloss wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom ungarischen Grafen Géza Teleki zunächst als eingeschossiges Herrenhaus errichtet. 1897 wurde das Gebäude erweitert und im eklektischen Stil umgestaltet. Es diente der Adelsfamilie Teleki als Sommerresidenz. Nach dem Tod von Géza Teleki verwaltete sein Sohn Pál Teleki das Anwesen. Dieser war zweimal Ministerpräsident Ungarns und ist vor allem wegen seiner antisemitischen Politik in Erinnerung geblieben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss verstaatlicht und unter anderem als Ballsaal, Kino, Getreidelager und Sitz einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft genutzt. Nach 1989 verschlechterte sich sein Zustand zunehmend. Das Anwesen wechselte mehrfach den Eigentümer, ohne dass eine Sanierung zustande kam. 2022 erwarb die Kreisverwaltung das Schloss schließlich für 210.000 Euro.

Obwohl das Gebäude als historisches Denkmal von nationaler Bedeutung (Kategorie A) eingestuft ist, sind heute im Wesentlichen nur noch die Außenmauern und das Dach erhalten.