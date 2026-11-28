Von: Elise Wilk

Kronstadt – Der Bürgermeister von Kronstadt, George Scripcaru, gab am Donnerstag, dem 26. November, den Beginn der Reparaturarbeiten im Hinblick auf die Wiedereröffnung des Schnurgässchens/Str Sforii bekannt, nachdem die Planungsphase abgeschlossen und die erforderlichen Genehmigungen eingeholt worden waren. Ziel ist es, diese Straße nach den orthodoxen Osterfeiertagen im Jahr 2027, am 9. Mai, wieder für den öffentlichen Verkehr freizugeben. Der Auftrag zum Beginn der Arbeiten wurde am Mittwoch, dem 25. November, erteilt, und derzeit werden die Gerüste aufgestellt – ein recht aufwendiger Vorgang, der etwa einen Monat dauern wird, da die Straße sehr schmal ist und einige der zu sanierenden Gebäude recht hoch sind. Nach Abschluss der Baustellenvorbereitungen werden die Fassaden der vier Gebäude, die das Schnurgässchen säumen, saniert, die Dächer und Gesimse repariert, der Putz ersetzt, um die Feuchtigkeit in den Wänden zu reduzieren, sowie die Dachrinnen- und Fallrohrsysteme und das Regenwasserableitungssystem am Boden erneuert. Seit November 2025 ist die Gasse, die eine wichtige touristische Attraktion ist, aus Sicherheitsgründen an beiden Enden gesperrt, da sich Putz und Dachziegel gelöst hatten.