Schreibkurs sucht Schreibende

Von: Valentin Brendler

Bukarest – Das Goethe-Institut, gemeinsam mit der ADZ, möchte über den Winter den Schreibkurs „Ein Buch über Identität“ organisieren. Eigentlich war die erste Sitzung am Montag, 2. November, geplant. Diese wurde jedoch auf Wunsch der Instituts erst einmal auf den Montag, 16. November, 18.30 bis 20.30 Uhr in der Bibliothek des Goethe-Instituts verlegt. Das Problem: Es fehlen noch ein paar Interessierte.

Im Kurs möchte der Journalist Valentin Brendler, der Autor dieser Meldung, mit den Teilnehmern an eingereichten Texten arbeiten. Mit dem Ziel, dass am Ende ein gedrucktes Buch entsteht, wo die Geschichten in einer Anthologie erscheinen. Der kostenfreie Kurs richtet sich insbesondere an junge Schreibende im Alter von 16 bis 27 Jahren, die auf Deutsch schreiben. Alles, was Interessierte tun müssen, ist, einen Text (ungefähr 20.000 Zeichen mit Leerzeichen; weniger geht auch), der sich grob um das Thema „Identität“ dreht, einzusenden. Dieser muss bis zum Samstag, 14. November, an die E-Mail: brendler@adz.news geschickt werden. Der Text darf sowohl Lyrik, Prosa oder Genre-Literatur usw. sein. Alle weiteren Informationen gibt es auf der Internetseite die Goethe-Instituts (www.goethe.de/ins/ro/de/ver.cfm?event_id=27321373), die zeitnah auch die neuen Termine enthalten wird.

Anschließend wird es fünf Sitzungen in deutscher Sprache im Goethe-Institut in Bukarest geben, bei dem die Teilnehmenden zuerst in Gruppen und anschließend in Einzelgesprächen die Texte besprechen. Außerdem wird eine Lesung geplant, Vorlesen geübt und insgesamt gemeinsam an der Anthologie gearbeitet.

Brendler, der Organisator, hat im Bachelor und Master erfolgreich den Studiengang „Literarisches Schreiben“ an der Universität Hildesheim abgeschlossen. Dadurch konnte er umfassende Erfahrungen mit Textbesprechungen sowie Kenntnisse im Bereich des literarischen Schreibens sammeln, die er in den Schreibkurs einbringen möchte.