Schubert natürlich, aber auch Bartók und Kodály mit wienerischem Timbre

Von: Klaus Philippi

Neumarkt – Wiener Pauken, die sich von den auf allen anderen Konzertbühnen der Welt üblichen deutschen Pauken konstruktionsbedingt fein im Klang unterscheiden, wird das sieben Jahre vor dem Ersten Weltkrieg gegründete Tonkünstler-Orchester aus Niederösterreich wahrscheinlich nicht nach Klausenburg/Cluj und Neumarkt/Târgu Mureș mitbringen. Die Profis seiner Oboen- und Horngruppen jedoch spielen allerorten spezifisch wienerische Blasinstrumente, weswegen Franz Schuberts „Große“ Symphonie in C-Dur aktuell an zwei Standorten Siebenbürgens in einer Farbe zu hören ist, die dem Originalton vermutlich am nächsten kommt: Dienstagabend, am 3. November, gibt das Tonkünstler-Orchester um 19.30 Uhr im Kulturpalast zu Neumarkt/Târgu Mureș, der Heimat der städtischen Staatsphilharmonie, das erste Konzert einer Gastspielreise an vier Stationen. Zusätzlich zu Schuberts Klassiker für große Besetzung verspricht das Programm einleitend die Tänze aus Galánta von Forscher und Sammler Zoltán Kodály, sowie Béla Bartóks Rhapsodie für Violine und Orchester Nr. 2 BB 96b auf der halben Strecke des Abends. Solist Kelemen Barnabás aus Budapest ist gleich anschließend auch als Interpret des Konzerts für Violine und Orchester Nr. 1 BB 48a aus der Hand desselben Komponisten zu erleben. Mittwochs darauf, am 4. November, bespielen Dirigent Andreas Ottensamer und das Tonkünstler-Orchester mit gleichem Repertoire zur selben Uhrzeit das Auditorium Maximum der Casa Universitarilor im zentralen Klausenburg/Cluj. Tickets zum Preis von einheitlichen 50 Lei für das Konzert in Neumarkt können auf dem Portal eventbook.ro reserviert werden, wohingegen bei einer Online-Buchung auf dem Portal entertix.ro für gleichen Orchester-Abend im teureren Klausenburg ein bis zu dreimal höherer Betrag hinzublättern ist. Andreas Ottensamer war von 2011 bis 2025 Solo-Klarinettist der Berliner Philharmoniker, bevor er den Gegenstand seines Dirigier-Studiums nach und nach zur Karriere-Hauptsache machte und auch schon an der Spitze vom Kammerorchester des Rumänischen Rundfunks aufgetreten ist. Die derzeitige Tournee des Tonkünstler-Orchesters, zu dessen Violoncello-Gruppe auch Ion Storojenco aus der Republik Moldau zählt, seit 2025 Dozent an der Gheorghe-Dima-Musikakademie in Klausenburg, führt weiters nach Budapest und Pécs/Fünfkirchen in Südungarn.