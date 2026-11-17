Von: Arthur Glaser

Was bedeutet es heute, Sathmarer Schwäbin oder Sathmarer Schwabe zu sein? Ist es die Sprache, die in der Familie gesprochen wird, sind es die Bräuche der Großeltern oder die Erinnerung an eine jahrhundertealte Geschichte? Vielleicht ist es auch ein Gefühl der Zugehörigkeit, das sich erst im Laufe der Zeit entwickelt. Neun Kinder und Jugendliche aus der Region Sathmar/Satu Mare haben sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Ihre Antworten stehen im Mittelpunkt der Ausstellung „Was bedeutet Schwäbischsein? Junge Perspektiven der Sathmarer Schwaben in Rumänien“, die am 2. November im Haus der Donauschwaben in Sindelfingen eröffnet wurde. Rund 50 Gäste nahmen an der Eröffnung teil.

Die Ausstellung verbindet die Herkunftsregion der Sathmarer Schwaben mit ihrer heutigen Lebenswirklichkeit und richtet den Blick auf eine junge Generation, die ihr kulturelles Erbe neu befragt. Ebenfalls zu sehen, gab es die Ausstellung „Gänsefüßchen – auf den Spuren der Sathmarer Schwaben“ mit Illustrationen der sathmarschwäbischen Künstlerin Szilvia Knecht. Sie lud zu einer spielerischen Entdeckungsreise durch die Geschichte, Sagen und Traditionen der Sathmarer Schwaben ein.



Identität ist keine festgeschriebene Geschichte



Ausgangspunkt des Projekts war die Arbeit von Elisa Vaughan, ifa-Kulturmanagerin beim Demokratischen Forum der Deutschen in Sathmar und Kulturverband Sathmarense. In ihrer Arbeit an deutschsprachigen Schulen begegneten ihr unterschiedliche Selbstbeschreibungen: Manche Jugendliche verstehen sich als deutsch, andere zugleich als schwäbisch, ungarisch und rumänisch. Kulturelle Zugehörigkeit lässt sich nicht immer eindeutig bestimmen.



Gemeinsam mit der ifa-Stipendiatin Bernadett Lupcsa führte Vaughan neun Interviews mit Kindern und Jugendlichen zwischen neun und 18 Jahren. Sie sprachen über Familie, Freundschaften, Sprachen und Traditionen. Nicht von außen sollte festgelegt werden, was Schwäbischsein bedeutet; die Jugendlichen sollten selbst erzählen, welche Rolle ihre Herkunft spielt.



Wie viel ein solches Gespräch auslösen kann, zeigt die Reaktion der zehnjährigen Anna-Sofia. Gegen Ende des Interviews sagte sie: „Also jetzt habe ich daran gedacht, dass ich schwäbisch bin.“ Der Satz zeigt, dass ein bewussteres Verhältnis zur Herkunft oft erst im Gespräch entsteht.



Die Porträts zeichnen kein einheitliches Bild: Während manche Sprache und Familientraditionen betonen, entdecken andere ihre Herkunft erst durch Schule oder Forum. Die 15-jährige Evelin fasste ihre Zugehörigkeit so zusammen: „Mutterland ist Rumänien. (…) Aber in unserem Herzen oder unserer Seele ist es schwäbisch.“



Gemeinschaft und Mitgestaltung



Ein wiederkehrendes Thema der Interviews ist die Bedeutung von Gemeinschaft. Das Demokratische Forum der Deutschen ist für viele mehr als ein Veranstalter: Hier entstehen Freundschaften und Zugehörigkeit wird erfahrbar. Die 15-jährige Iulia bezeichnet die Gemeinschaft als eine Art Familie. Zugleich betont sie, dass unterschiedliche Herkunft kein Hindernis sein dürfe: „Sei du ungarisch, rumänisch oder schwäbisch – es ist gar kein Problem. Wichtig ist, dass du ein Mensch bist. Und dann kommt alles andere.“ Die Jugendlichen wollen die Gemeinschaft auch mitgestalten. Wiederholt äußerten sie den Wunsch, bei Entscheidungen stärker gehört zu werden, statt lediglich an Veranstaltungen teilzunehmen.



Auch um die Zukunft der Traditionen sorgen sie sich. Einige befürchten, dass Sprache und Bräuche verloren gehen könnten. Andere handeln bereits: Der 16-jährige Erik engagiert sich in der schwäbischen Tanzgruppe und gründete mit Freunden den YouTube-Kanal „Sathmarland“, um die Region und ihre Kultur digital sichtbarer zu machen. Evelin bietet gemeinsam mit ihrer Mutter und Großmutter einen Schwäbisch-Kurs in Sathmar an. „Wir könnten das verändern“, sagt sie mit Blick auf den schwindenden Kenntnisstand über die Traditionen.



Die junge Generation versteht sich damit nicht nur als Empfängerin des kulturellen Erbes, sondern will selbst entscheiden, was bewahrt und wie es vermittelt wird.



Eine Bühne für junge Perspektiven



Ergänzt werden die Interviews durch Fotografien des Dokumentarfotografen Fabian Ritter. Seine Porträts zeigen die Jugendlichen in ihrem persönlichen Umfeld und als eigenständige Persönlichkeiten.

Bei der Eröffnung unterstrich Dr. Violeta Bakia, Leiterin des Hauses der Donauschwaben, die Bedeutung des Projekts für die strategische Ausrichtung der Einrichtung. Junge Menschen sollten stärker in den Mittelpunkt rücken und im Haus Raum erhalten, um ihre Per-spektiven einem breiten Publikum vorzustellen. Der Austausch junger Menschen über Grenzen hinweg fördere Verständnis und Völkerverständigung. Dafür stehe das Haus seit mehr als fünf Jahrzehnten als „Weltheimathaus und Brückenbauer“.



Dr. Hertha Schwarz, Vorsitzende des Arbeitskreises donauschwäbischer Familienforscher, betonte die über die Sathmarer Schwaben hinausreichende Bedeutung der Ausstellung. Die Fragen der Jugendlichen beschäftigten Menschen weltweit. Die Ausstellung lade deshalb alle Besucher ein, unabhängig von ihrer Abstammung über die eigene Identität nachzudenken und Gemeinsamkeiten zu entdecken.

Grußworte sprachen außerdem Staatssekretär Raimund Haser MdL, Vorsitzender des Hauses der Donauschwaben, und Dr. Ágnes Sebestyén, Geschäftsführerin der Donauschwäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg. Elisa Vaughan erläuterte die Entstehung des Projekts und las zudem die Grußworte von Josef Hölzli, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Nordsiebenbürgen, vor.



Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit zwischen dem Haus der Donauschwaben in Sindelfingen und dem Demokratischen Forum der Deutschen in Sathmar beziehungsweise dem Kulturverband Sathmarense. An Konzeption und Umsetzung waren Dr. Violeta Bakia, Dr. Hertha Schwarz und Elisa Vaughan beteiligt. Die Fotografien wurden vom Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) aus Mitteln des Bundesministeriums des Innern gefördert. Weitere Förderung erhielt das Ausstellungsprojekt von der Stadt Sindelfingen, Baden-Württemberg Stiftung und der Do-nauschwäbischen Kulturstiftung.

Eine abschließende Definition des Schwäbischseins bietet die Ausstellung nicht. Sie zeigt, dass Identität neben Herkunft und Tradition auch durch persönliche Entscheidungen, Freundschaften und die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte entsteht. Die Sathmarer Schwaben haben eine mehr als 300-jährige Geschichte in Rumänien. Wie diese Geschichte weitergeschrieben wird, darüber möchten die jungen Menschen nicht nur sprechen. Sie wollen daran beteiligt sein. Die Ausstellung ist für alle Interessierten noch bis zum 28. Februar 2027 im Haus der Donauschwaben in Sindelfingen zu sehen.