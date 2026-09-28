Schwarzes Outfit als Protest gegen Uniformen

Bukarest (ADZ) – Mit dem Aufruf an alle Schüler, zu Beginn der Woche mindestens ein schwarzes Kleidungsstück zu tragen, will der Landesschülerrat (CNE) ein Zeichen gegen eine Uniformpflicht an Schulen setzen. Der Senat hatte als erste Kammer mit großer Mehrheit eine Gesetzvorlage zur Wiedereinführung der Uniformen an Schulen durchgewunken und der Entwurf soll demnächst im Abgeordnetenhaus auf die Tagesordnung kommen. Die Schüler kritisieren das Projekt unter anderen wegen der zusätzlichen Kosten, die für finanziell weniger gut situierte Familien belastend sein könnten. Außerdem äußern sie Zweifel, dass das Gesetz wirksam gegen Ungleichheit oder Bullying an Schulen vorgehen könnte. In einer Botschaft an die Mitglieder des Parlaments heißt es demnach, dass „Ungleichheit nicht unter einer Weste verschwindet, Bullying nicht vor dem gleichen Hemd Halt macht und Zugehörigkeit nicht aufs Revers genäht wird”. Auch ungarischsprachige Schülervereine sind gegen das Gesetz.