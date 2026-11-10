Selbstgemachte Porträts künstlerischer Qualität gesucht

Von: Klaus Philippi

Hermannstadt – „Wir leben in einer Ära, wo die digitalen Filter unser Gesicht und unsere Verletzlichkeit jederzeit durch nur einen einzigen Klick verbergen können“, bestätigte Dienstagnachmittag, am 27. Oktober, das Atelier 17 unter gleicher Hausnummer in der Färbergasse/Str. Vopsitorilor in Hermannstadt/Sibiu auf seinem öffentlich einsehbaren Facebook-Account. „Was jedoch passiert, sobald wir auf sie verzichten und uns so betrachten, wie wir in Wahrheit sind?“ Zweifelsohne sind damit die Nachbearbeitungs-Filter gemeint und nicht die noch vor der Aufnahme von Bildern auf ein Objektiv zu stülpenden, an denen zu sparen Fotograf und Kurs-Dozent Daniel Bălțat beispielsweise nicht empfiehlt. „Geizt nicht mit den Ausgaben für Filter!“, haben sich gewiss schon recht viele Profis von ihm sagen lassen, die durch wenigstens eine seiner Fortbildungen gegangen sind. Auch im Atelier 17 weiß man nur zu genau, dass hinter Porträts in künstlerischer Qualität, denen keine technische Schönfärberei ohne Bezug zur Wirklichkeit nachgesagt werden kann, zumeist viel Feinarbeit steckt. Künstlerisch Schaffende mit oder ohne Diplom, die für ihr Leben gerne solche Gestaltung pflegen, sind eingeladen, der Gruppen-Ausstellung „Ungefiltert. Porträt und Selbstporträt“ ihre besten Aufnahmen und Arbeiten zur Verfügung zu stellen. Eröffnet wird sie laut Plan Donnerstag, am 19. November, klarerweise im Atelier 17, um anschließend bis Mitte Dezember besucht werden zu können. Selbstverständlich gilt die Ausschreibung hierzu auch Malern, Grafikern, Bildhauern und Künstlern, die sich mit Collagen, Dekoration und aussagekräftigen Installationen beschäftigen. Wer den Online-Anmeldebogen nicht ausfüllen kann oder möchte, den das Atelier 17 auf dem Facebook-Eintrag vom 27. Oktober für das Ausfüllen bis zum 13. November verlinkt hat, darf sich auch im Lokal der Expo selbst einschreiben: entgegengenommen werden für das Ausstellen geeignete Werke vom 9. bis zum 16. November täglich zwischen 17 und 20 Uhr. Für jedes Exponat zu leisten ist außerdem die Teilnahmegebühr von 50 Lei, und weitere Fragen beantwortet Valentina Cristea als leitende Künstlerin gerne telefonisch (0746-736606).