Selenskyj beschuldigt Russland für Drohnenangriff auf Schiff

Bukarest (ADZ) – Das türkische Frachtschiff, das am Montag im Schwarzen Meer nahe einer rumänischen Erdgasplattform sank, sei von Russland angegriffen worden. Das behauptete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X.



Nach seinen Angaben wurde die „Royad Mammadov“ von zwei russischen Drohnen versenkt. Das Schiff habe Mais transportiert und sich in neutralen Gewässern befunden. An Bord waren Besatzungsmitglieder aus Aserbaidschan und Indien, so Selenskyj.



Der Frachter, der offenbar nach Italien unterwegs war, wurde nach Angaben der rumänischen Behörden in rund acht Seemeilen Entfernung von der von OMV Petrom betriebenen Erdölplattform Pescăruș in der rumänischen ausschließlichen Wirtschaftszone getroffen. Der Konzern teilte mit, die Plattform selbst sei unversehrt und die Produktion werde fortgesetzt. Mehrere rumänische Schiffe und Flugzeuge wurden nach den Drohnentreffern zu dem Unglücksort geschickt. Das Innenministerium in Bukarest bestätigte eine umfangreiche Rettungsaktion für die Besatzung des gesunkenen Schiffes. Ein Hubschrauber der rumänischen Luftfahrtinspektion übernahm Verletzte und brachte sie zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser nach Konstanza. Nach Angaben des Ministeriums wurden insgesamt elf Menschen gerettet. Zudem seien zwei Tote geborgen worden – unter ihnen befand sich nach Informationen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj auch der Kapitän.



Der Frachtverkehr im Schwarzen Meer ist vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine schwer behindert, wobei es immer wieder zu Vorfällen kommt, bei denen Drohnen auch auf legal verkehrende Handelsschiffe einschlagen. Vor allem türkische Schiffe sind betroffen, so im August die Nadezhda, im Juli der Massengutfrachter Reyhan Sari oder im Dezember letzten Jahres der Tanker Viva. Der ukrainische Präsident beschuldigte Russland auf Twitter, das „sich für Terror und das Versenken von zivilen Schiffen entscheidet anstatt für normale Seeschifffahrt“.