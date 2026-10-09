Simion hat Angst vor Verhaftung

Bukarest (ADZ) – Der Vorsitzende der rechtspopulistischen AUR setzt in letzter Zeit skurrile Verschwörungstheorien in die Welt. Auf Facebook schrieb George Simion letzte Tage, dass seit zwei Monaten daran gearbeitet werde, eine Regierung der Sozialdemokraten einzusetzen. Doch um zu den kommenden katastrophalen Maßnahmen nicht voll zu stehen, soll Luca Niculescu als Frontmann herhalten. Doch dessen Kabinett werde in Wirklichkeit aus Paris gesteuert sein: Rumänien solle wie Griechenland „Sklave der externen Schuldner (sic) werden“, wie Präsident Nicușor Dan es gesagt habe.

Simion spielt dabei auf die Laufbahn Niculescus an, der mehrere Jahre Chefredakteur beim Bukarester Ableger von Radio France International war. Um diese Regierung durchzusetzen, werde gerade viel Druck gemacht. Der „Plan des Systems“ bestünde darin, die Gegner loszuwerden. Jetzt habe man Georgescu verhaftet, den „sie nach Ablauf der U-Haft zu einer Gefängnisstrafe verurteilen wollen“, dann sei er, Simion, selbst dran. Sogar den amtierenden Premierminister Ilie Bolojan habe man mit einer Vorladung zu einer Vernehmung bei der Antikorruptionsbehörde einschüchtern wollen, damit er „dieser PSD-Regierung mit Luca Niculescu als Marionette“ zustimmt.