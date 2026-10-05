Simion ruft zu Protesten für Georgescu auf

Bukarest (ADZ) – AUR-Chef George Simion ruft die Anhänger des früheren Präsidentschaftskandidaten Călin Georgescu zu landesweiten Protesten auf. Auch in großen Städten im Ausland sollen sich nach seiner Vorstellung Unterstützer versammeln. Vor allem nach Unterstützern in den USA und Frankreich sucht Simion, wie aus Postings in sozialen Medien hervorgeht.



Der AUR-Chef veröffentlichte aus Polen, wo er auf einer Zusammenkunft laut eigenen Angaben „den internationalen Teilnehmern über die Verhaftung Georgescus berichten“ will, einen Appell zur weiteren Mobilisierung. „Ich bitte euch, mobilisiert euch alle! Jeder wird gebraucht. Vom letzten Weiler bis zu den großen Hauptstädten müssen wir protestieren und darüber sprechen“, peitschte Simion die Anhänger des Rechtsextremisten ein.



Georgescu befindet sich in Untersuchungshaft in der Zentralstelle Polizeigewahrsam in Bukarest. Ein Gericht verfügte die Maßnahme im Zuge einer Ermittlung gegen den früheren Präsidentschaftskandidaten unter Verdacht des Betrugs mit besonders schweren Folgen. Vor der Behörde demonstrierten am Wochenende rund 1000 Personen relativ friedlich.