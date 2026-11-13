Simion stört sich nicht an Weidels Äußerungen über Rumänen

Bukarest (ADZ) – AUR-Chef George Simion sorgt für Überraschung: Obwohl Parteifreunde die AfD-Vorsitzende Alice Weidel für einen anti-rumänischen Beitrag auf X kritisierten, gab sich Simion selbst eher gelassen: Er sei nicht der Ansicht, dass Weidel die Rumänen beleidigt hat, als sie schrieb, rumänische Migranten würden das Sozialsystem in Deutschland „plündern“, meinte Simion bei Digi 24. Auch gegenüber dem Nachrichtenportal Gândul schloss sich Simion der Rhetorik der Chefin der deutschen Rechtsextremisten an. Er sehe „keinen Grund, darauf zu reagieren“. Außerdem sagte er: „Ich stehe an der Seite der Rumänen in Deutschland. Die große Mehrheit der Rumänen in Deutschland unterstützt die AUR und die AfD. Sie wollen, dass vor allem diejenigen respektiert werden, die dort arbeiten und ihre Steuern zahlen, und nicht diejenigen, die von Sozialleistungen leben.“



Kritik an Simion kam nun von der PSD: Er habe sich „beschämend verhalten“ für einen Politiker, der sich als Patriot bezeichnet. In ihren Worten gebe sich die AUR als Verteidiger nationaler Werte aus, in der Praxis jedoch kehre sie aus rein politischem Kalkül den Rumänen in der Diaspora den Rücken. Noch schwerer wiegt, dass der AUR-Vorsitzende mit diesen skandalösen Aussagen dieselbe Rhetorik wie Alice Weidel verwendet und dabei nicht zwischen individueller Verantwortung und kollektiver Schuldzuweisung unterscheidet – Weidel habe alle Rumänen stigmatisiert, finden die Sozialdemokraten.