Bukarest (ADZ) – Eine Äußerung vom März 2025 hat dem Vorsitzenden der rechtspopulistischen Partei AUR, George Simion, eine Anklage eingebracht: Simion sprach damals im Kontext des Verbots einer Kandidatur von Călin Georgescu bei der Wiederholung der 2024 annullierten Präsidentschaftswahlen von einem Staatsstreich: Die Menschen seien „so wütend“, dass er für nichts mehr die Verantwortung übernehmen könne. Die Putschisten müsste man für das, was sie getan haben, „auf dem öffentlichen Platz häuten“, hatte Simion lautstark gefordert. Am Donnerstag teilte ihm die Staatsanwaltschaft mit, dass er unter Anklage gestellt werde und der Verdacht auf öffentlicher Anstiftung zu Straftaten laute.George Simion reagierte rabiat – und wiederholte die Äußerung. Er sei angeklagt, weil er in einem „Moment der politischen Empörung“ etwas gesagt habe, was hunderttausende Rumänen auch sagen. Er sei „entschlossener denn je, diesen Scheusalen (…) den Garaus zu machen“. Allerdings sollten die Staatsanwälte zur Kenntnis nehmen, dass den „Garaus machen“ bedeute, „ihnen die Ämter und die Chinchilla-Pelze wegzunehmen und sie zu häuten, wie sie uns seit 35 Jahren häuten“, so Simion. Die Anklage sei politisch motiviert und das Verfahren auf Geheiß von Präsident Nicușor Dan geführt, beschwerte sich der AUR-Vorsitzende außerdem.



Simions Parteifreund Dan Dungaciu stimmt ihm zu. Der Staatschef und die PSD steckten hinter der Anklage, mutmaßte er. Dungaciu sieht zudem Doppelstandards: Als Alt-Präsident Traian Băsescu vor vielen Jahren mit Bezug auf seine „politischen Feinde“ vom „Pfählen auf dem Siegesplatz“ sprach, verstanden alle, dass es sich um eine Metapher handelte – Simion werde nun in ähnlichen Umständen beim Wort genommen, wenn er seine Wut auslässt, argumentierte der erste stellvertretende Vorsitzende der AUR.