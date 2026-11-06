Singstimmen für den Ersten Advent in Fogarasch willkommen

Von: Klaus Philippi

Fogarasch – Wichtigstes Stück der Singtage für Familien und Erwachsene im Jugendzentrum Seligstadt ist eine Kantate Georg Philipp Telemanns für den Advent, womit in der evangelischen Kirche Fogarasch Dienstag, am 1. Dezember, zum Abschluss der Probenarbeit ein Konzert bestritten wird. Über die Konditionen einer Teilnahme erhält man am einfachsten telefonisch Auskunft, die das Pfarramt Fogarasch gerne erteilt (0268-211994). Freitag, am 27. November, beginnt die Freizeit, und wer die Mitgliedschaft im Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) führt, kann bei Anmeldung für sich selber und gegebenenfalls auch jedes weitere Familienmitglied Ermäßigung auf den Preis für Unterkunft und Vollpension erhalten. Nicht-DFDR-Mitgliedern werden für die Singtage insgesamt nicht mehr als 350 Lei pro Person in Rechnung gestellt, und bis zu drei Jahre alte Kinder werden über die gesamte Freizeitdauer kostenlos mitbedient und betreut. Selbstverständlich steht auch das Binden von Adventskränzen für die anschließende Mitnahme nach Hause auf dem Programm. Veranstalter sind das Jugendzentrum Seligstadt e.V. und die Sektion Siebenbürgen des DFDR. Unter den Logos auf dem Plakat der Singtage finden sich auch die des Departements für Interethnische Beziehungen vom Generalsekretariat der Regierung Rumäniens und an erster Stelle auch des Chorverbands der Evangelischen Kirche in Deutschland. Fogaraschs evangelische Kirchgemeinde A.B. bittet zum Mitsingen im Chor taugliche Frauen- und Männerstimmen um Ausfüllen des Anmeldeformulars auf dem Link kinderuni.ro/adventssingen/ bis Dienstag, den 10. November.