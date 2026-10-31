Skandinavische Lebensphilosophien für die Seele

Von: Laura Căpățână Juller

Kriege,Konflikte,Ungerechtigkeit,ständige Preiserhöhungen, Umweltverschmutzung, Naturkatastrophen… all das präsentieren Nachrichten schon seit längerer Zeit. Dazu kommen, abgesehen vom Alltagsstress, nun auch das jahreszeitbedingt schrumpfende Tageslicht und die fallenden Temperaturen, die das Gemüt belasten. Man hat weniger Energie, will länger schlafen und (viel zu viele) Kohlenhy-drate essen. Manchmal möchte man am liebsten nur noch allein in einer rosaroten Seifenblase sein und all das vergessen.

Doch weil wir nicht oder nur in winzigem Maße bestimmen können, was in der Welt geschieht, gibt es viele Möglichkeiten, die eigene Welt und das eigene Leben angenehmer und schöner zu gestalten. Und das nicht nur durch den reduzierten Konsum von Nachrichten oder das bewusste Weglegen von Handy und Co. Es geht vielmehr um Lebensphilosophien oder Konzepte, die Pausen für Körper und Geist in den Tagesablauf einbauen, den Alltag entschleunigen und die kleinen Momente des Lebens ganz groß schreiben.

Es gibt unterschiedliche Methoden in verschiedenen Kulturen, die für die innere Balance sorgen. In Skandinavien sind drei Lebensphilosophien bekannt, die den Alltag und das Leben selbst entspannter und schöner machen. Hygge, Lagom und Friluftsliv können zur Inspiration für uns für den bevorstehenden Winter dienen und vielleicht sogar für den Alltag – in jeder Saison.

Das alltägliche Wohlbefinden Das dänische Konzept Hygge ist jene besondere, herzliche Atmosphäre und alltägliche Gemütlichkeit, die entsteht, wenn man es sich nach einem anstrengenden Tag bequem macht. Das kostet wenig, denn es geht um eine innere Haltung: den Augenblick zu genießen und im Alltag bewusst Pausen einzuführen. Dazu auf unscheinbare Dinge achten, die den Unterschied machen. Ganz oben auf der Liste der Zutaten, die Hygge ausmachen, steht das Licht. In Dänemark sind Kerzen ein Muss, jeder hat sie zu Hause und zwar zu jeder Jahreszeit. Ihr flackerndes Lichtspiel im Raum schafft die typische, warme Atmosphäre, nach der man sich nach einem langen Tag sehnt. Warmes Licht signalisiert dem Nervensystem sofortige Geborgenheit. Daher sind die Dänen mit rund viereinhalb Kilo Wachs im Jahr europaweit Meister im Kerzenverbrauch. Im Gegenzug haben sie aber weniger Gegenstände im Haus. Dänisches Design setzt auf minimalistische Klarheit, bei der jedes Objekt einen echten Zweck oder emotionalen Wert erfüllt. Statt überfüllten Regalen herrscht eine bewusste Reduktion auf das Wesentliche: klare Linien, natürliche Materialien und helle Farben.

Gemeinsam genießen Nicht wegzudenken ist in diesem Konzept auch das soziale Miteinander, das die Stimmung sofort steigert und für das Wohlbefinden unerlässlich ist. Eine gemeinsame Mahlzeit mit guten Freunden oder der Familie, ein Spielnachmittag oder ein Filmabend – eine entspannte Atmosphäre ist unbezahlbar. Hygge kann jedoch auch entstehen, wenn man sich bewusst Zeit für sich selbst nimmt und diese mit einem guten Buch, einem Sudoku, einem Puzzle oder beim Stricken verbringt, während die Lieblingsmusik im Hintergrund läuft.

Skandinavische Entschleunigung Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung, heißt es. Nicht nur Dänen wissen und setzen das ein – die Skandinavier überhaupt verbringen bei jedem Wetter Zeit im Freien. Sie pflegen eine tiefe, fast magische Verbindung zur Natur und wissen, dass Bewegung an der frischen Luft das beste Gegenmittel gegen den winterlichen Trübsinn ist. Darum verbringen Menschen unabhängig von Temperatur oder Sonnenschein Zeit unter freiem Himmel. Wie Hygge, basiert auch das norwegische „Friluftsliv“ auf Zeit im Freien. Die wörtliche Übersetzung „freies Luftleben“ heißt nicht etwa Sport oder Kilometerzählen, es geht dabei um eine tiefe kulturelle Grundannahme, die sogar in der Schule unterrichtet wird. Das Atmen der frischen Luft vertreibt die Gedanken, die im Kopf he-rumwirbeln, und erfreut Leib und Seele. Zeit draußen zu verbringen ist so selbstverständlich wie das Atmen. Zudem kann man sich nach einem Spaziergang im Kalten zu Hause auf einen warmen Tee oder Kakao und auf eine kuschelige Decke freuen.

Lagom: Die schwedische Kunst des rechten Maßes Auch Schweden sehen Zufriedenheit in kleinen Momenten, wie einem Spaziergang im Wald, einem Blick aus dem Fenster oder dem Abendessen mit den Liebsten ohne Ablenkung. Ihre Lebensphilosophie heißt Lagom und durchzieht das gesamte schwedische Leben, von der Arbeitskultur bis zum Wohnstil. Der Begriff leitet sich vermutlich von dem alten Spruch „lagom är bäst“ (Genug ist besser als zu viel / Genau richtig ist am besten) ab und hat eine jahrhundertealte Tradition, die tief in der skandinavischen Mentalität verwurzelt ist. Bei Lagom geht es um die Frage: Was ist für mich „genau richtig“ und wie kann ich mehr davon in den Alltag bringen? Das betrifft auch den Beruf – man sollte produktiv und effizient arbeiten, nicht etwa bis zur Erschöpfung. Daher halten die Schweden feste Arbeitszeiten und regelmäßige Pausen ein, sodass genügend Zeit und Energie für das Wesentliche bleibt: Familie, Hobbys und die mentale Gesundheit. Auch daheim setzt man auf diese klare Effizienz: Die Zimmer sind aufgeräumt, hell, funktional und zu-gleich gemütlich. Man umgibt sich nur mit Dingen, die man wirklich liebt oder im Alltag braucht. So hat man weniger Zeug, muss weniger putzen und schafft Klarheit und Ruhe auch im Kopf. Dieses Prinzip überträgt sich direkt auf den Konsum – man kauft nicht mehr, als man braucht, und setzt lieber auf Qualität statt Quantität. Zudem werden Dinge repariert, anstatt sie sofort zu ersetzen. Ähnlich wie beim japanischen Wabi-Sabi-Konzept, wonach Risse oder Macken unperfekte Objekte erst recht schön und charaktervoll machen, ist eine geklebte Lieblingstasse oft viel wertvoller als eine neue. Wie bei Hygge sind auch bei diesem Konzept kleine Rituale sehr hilfreich, um Ruhe und Struktur in den Alltag zu bringen. Regelmäßig bei warmem Licht in einer gemütlichen Leseecke sitzend einen Salbeitee zu genießen, kann zu einer Aktivität werden,die einen motiviert, sich auf das Zuhause zu freuen.

Skandinavische Konzepte einsetzen Man muss nicht nach Skandinavien reisen, um diese Haltungen zu verinnerlichen. Es geht um Methoden, die auch im rumänischen Alltag eingesetzt werden können. Sie können immer und überall angewendet werden. Es geht einfach nur darum, den Autopiloten des Alltags regelmäßig abzuschalten und sich auf die kleinen Augenblicke zu freuen, das Leben mit kleinen Schritten anzugehen und einzusehen, dass man nicht immer auf Hochtouren arbeiten und leben muss. Zufriedenheit ist eine bewusste Entscheidung, im Hier und Jetzt zu verweilen und Details zu genießen. Für die Zeit im Freien braucht man nicht unbedingt Berge – ein schöner Park, ein See oder ein Fluss in der Nähe können schon ideal sein für die notwendige Pause. Und wer glaubt, dass man einen ganzen Tag dafür braucht, kann beruhigt aufatmen: schon die Mittagspause reicht aus, um einen Reset vorzunehmen. „Schlechtes Wetter“ als Ausrede, auf der Couch zu sitzen und zu zappen, gilt nun auch nicht mehr – Regenschirm und wasserfestes Schuhwerk oder Wollsocken bereitstellen und losgehen! Auch wenn man solche Pausen noch nicht fest im Wochenplan eingetragen hat, helfen sie dabei, das Leben zu entschleunigen. Wenn man Sitzungen, Treffen und konkrete Arbeitszeiten festhält, kann man ebenso bewusst Zeiträume schaffen, die kein straffes Programm haben und einfach die Freude am Sein feiern. Man kann Methoden aus diesen skandinavischen Lebensweisheiten abschauen und probieren, sie als Kompass für einen gemütlichen Winter anzuwenden.