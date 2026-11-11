Skigebiet soll für 12 Millionen Lei ausgebaut werden

Von: Arthur Glaser

Mittelberg – Die Pläne zur Neugestaltung der Skipiste Mogoșa bei Mittelberg/Baia Sprie im Kreis Maramuresch/Maramureș sind einen weiteren Schritt vorangekommen. Das von der Stadtverwaltung initiierte Investitionsvorhaben befindet sich inzwischen in der administrativen Vorbereitungs- und Umweltprüfungsphase. Bereits im Sommer dieses Jahres hatte der Stadtrat das Projekt als öffentlich nützlich und von lokalem Interesse eingestuft. Inzwischen wurden auch die erforderlichen Unterlagen für das Umweltgenehmigungsverfahren eingereicht.

Das Vorhaben sieht die dauerhafte Herausnahme von insgesamt fünf Hektar aus dem staatlichen Waldfonds vor. Weitere 0,5 Hektar, die ebenfalls für das Projekt benötigt werden, befinden sich im Eigentum der Stadt. Ziel ist es, das touristische Angebot in der Region Mogoșa-Șuior weiterzuentwickeln.

In einer ersten Phase ist insbesondere die Einrichtung einer Zufahrtsstraße vom Mogoșa-See bis zur Talstation der Skipiste vorgesehen. Dafür müssen rund 0,5 Hektar Waldfläche gerodet werden. Nach den vorliegenden Angaben betrifft dies einen Holzbestand von etwa 27 Kubikmetern. Die betreffende Fläche wird vom Forstamt Mittelberg verwaltet.

Die Gesamtinvestition für die Zufahrtsstraße, die Skipiste sowie die erforderlichen Maschinen und Ausrüstungen wird auf 12.109.922 Lei einschließlich Mehrwertsteuer veranschlagt.

Die Skipiste Mogoșa ist 950 Meter lang und weist einen Höhenunterschied von 285 Metern auf. Sie verfügt bereits über ein offizielles Homologierungszertifikat.

Mit dem geplanten Ausbau soll die touristische Infrastruktur im Gebiet Mogoșa-Șuior erweitert werden. Bis zur Umsetzung des Vorhabens sind aller-dings noch die erforderlichen administrativen und umweltrechtlichen Genehmigungsverfahren zu durchlaufen.