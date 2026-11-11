Sorin Lazăr neuer Rechnungshof-Chef

Bukarest (ADZ) - Der frühere Abgeordnete sowie Chef des PSD-Verbands Buzău, Sorin Lazăr, ist am Dienstag von der De-facto-Parlamentsmehrheit bestehend aus PSD und der rechtspopulistischen AUR zum geschäftsführenden Präsidenten des Rechnungshofes gewählt worden. Lazăr gilt als langjähriger Vertrauter des ehemaligen PSD-Vorsitzenden Marcel Ciolacu. Die Wahl eines kommissarischen Rechnungshof-Präsidenten war zwingend geworden, da die Amtszeit der bisherigen Interims-Chefin Mirela Călugăreanu abgelaufen ist.