Șoșoacă landet vor Gericht

Bukarest (ADZ) – Die Europaabgeordnete und Vorsitzende der SOS-Partei, Diana Șoșoacă-Iovanovici, muss sich wegen üblen Drohungen und Beleidigungen gegen zwei Polizisten vor Gericht verantworten. Die Politikerin habe sich geweigert, einen Strafgeldzettel anzunehmen und reagierte offenbar auf rabiate Weise. Sie hinderte die Polizisten daran, das Papier an ihre Wohnungstür zu heften und drohte ihnen auf offener Straße mit maximaler Gewalt: Sie wolle Leibwächter anheuern, die ihnen beim nächsten Mal „das Gehirn wegblasen“.