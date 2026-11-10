Sozialausgaben Rumäniens weit unter EU-Durchschnitt

Bukarest (ADZ) - Rumäniens Sozialausgaben sind im vergangenen Jahr als Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf 17,06 BIP-Prozent gesunken, 2024 waren es noch 18,21 BIP-Prozent. Entsprechend Ende vergangener Woche vom Statistikamt Eurostat veröffentlichten Daten bringt der rumänische Staat damit über zehn Prozentpunkte weniger als der EU-Schnitt (27,5 BIP-Prozent) für Sozialleistungen auf. EU-weit wird soziale Absicherung lediglich in Ungarn (16,65 BIP-Prozent), Malta (13,83 BIP-Prozent) und Irland (11,73 BIP-Prozent) noch geringer geschätzt.



Nach Ausgabenkategorien sind besonders große Unterschiede bei Gesundheitsfürsorge (4,28 BIP-Prozent in Rumänien gegenüber einem EU-Schnitt von 8,25 BIP-Prozent) sowie Renten (9,42 BIP-Prozent verglichen mit 12,88 BIP-Prozent) zu verzeichnen. Fast gar nichts bringt der rumänische Staat für Arbeitslosenhilfe auf (0,04 BIP-Prozent gegenüber 1,07 BIP-Prozent im EU-Schnitt) und Sozialausgaben für Wohnen sind mit 0,2 BIP-Prozent (0,97 BIP-Prozent) auch äußerst gering. Hilfe bei Behinderungen (1,16 BIP-Prozent gegenüber 1,93 BIP-Prozent) sowie Familienunterstützung (1,95 BIP-Prozent verglichen mit 2,39 BIP-Prozent) sind ebenfalls unterdurchschnittlich.



Nominell in Euro bemessen sind 2025 die Sozialausgaben in Rumänien gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Prozent gestiegen, lediglich in Griechenland war der Anstieg mit 0,6 Prozent noch niedriger. EU-weit lag der Anstieg durchschnittlich bei fünf Prozent.