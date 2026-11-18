Bukarest (ADZ) – Die von der PSD geplante Gebietsreform nimmt zurzeit täglich neue Formen an: Der dafür zuständige EU-Abgeordnete Dragoș Benea (PSD) hatte zunächst angekündigt, dass der Zusammenschluss auch Landeskreise visiere, wobei man sich an den bestehenden Berufungsgerichten orientieren könnte – was bedeuten würde, dass die Zahl der Kreise von derzeit 41 auf 15 schmilzt. Ausgehend von den insgesamt 15 Berufungsgerichten im Land würden sich dementsprechend folgende Regionen abzeichnen: Temesch (bestehend aus den Kreisen Temesch, Arad und Karasch-Severin), Großwardein (Sathmar + Bihor), Klausenburg (Maramuresch + Sălaj + Bistritz-Nassod + Klausenburg), Suceava (Suceava + Botoșani), Jassy (Jassy + Vaslui), Bacău (Bacău + Neamț), Neumarkt (Neumarkt + Harghita), Kronstadt (Covasna + Kronstadt), Alba Iulia (Alba + Hermannstadt + Hunedoara), Pitești (Argeș + Vâlcea), Ploiești (Dâmbovița + Prahova + Buzău), Galatz (Vrancea + Galatz + Brăila), Konstanza (Konstanza + Tulcea), Craiova (Gorj + Mehedinți + Dolj + Olt) sowie Bukarest (Bukarest + Ilfov + Ialomița + Călărași + Giurgiu + Teleorman).



Beneas Reformpläne scheinen indes bei der Powerfrau der PSD, Lia Olguța Vasilescu, wenig Anklang gefunden zu haben – die amtierende Bürgermeisterin von Craiova schlug nämlich letzte Tage nach einer Sitzung des Verbands der Munizipien des Landes vor, sich statt an Berufungsgerichten lieber an den bestehenden acht Agenturen für Regionalentwicklung zu orientieren – was bedeuten würde, dass das Land künftig in acht Regionen untergeteilt wird: Nord-West, Nord-Ost, Zentrum, West, Süd-West Oltenia, Süd Muntenia, Süd-Ost und Bukarest-Ilfov. Die PSD-Politikerin stellte zudem klar, dass bis dato weder Beneas noch ihre eigenen Reformpläne in der Partei besprochen, geschweige denn abgesegnet worden sind.