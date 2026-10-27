Speichersee soll mehr Wasser liefern

Von: Bernice Krech-Lițoiu

Kronstadt – Der Speichersee Ruia im Wintersportort Schulerau/Poiana Brașov soll erweitert werden, um die Wasserversorgung für die Beschneiungsanlagen sicherzustellen. Das 2012 in Betrieb genommene Becken kann den gestiegenen Bedarf aufgrund der erweiterten und sanierten Skipisten nicht mehr decken. Geplant ist, den bestehenden Staudamm um drei Meter zu erhöhen. Dadurch soll das Speichervolumen von derzeit 126.400 auf 176.400 Kubikmeter wachsen. Die Investition wird von der Stadtverwaltung getragen, wobei die Bauarbeiten drei Monate dauern sollen, hinzu kommen zwei Monate für die Planung.