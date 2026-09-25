Spiel- und Fahrradangebote im Temeswarer Kinderpark

Von: Andreea Oance

Temeswar – Im Temeswarer Kinderpark wurden neue Spielangebote für Kinder eingerichtet. Die Teams des städtischen Unternehmens Horticultura haben eine neue Kletterstruktur sowie ein Spielgerät in Form einer auf Federn montierten „Floß“-Konstruktion installiert. Diese soll die Bewegung eines Floßes auf dem Wasser simulieren.



Auch für junge Fahrradfahrer gibt es im Kinderpark ein neues Angebot. Dort wurde ein eigener Übungsparcours für Fahrradkurse eingerichtet. Genutzt wird er im Rahmen des Programms EduVelo, bei dem die Teilnahme kostenlos ist. Die erste Trainingseinheit auf dem neuen Parcours war für



Mittwochnachmittag, den 23. September, vorgesehen. Auch andere Übungen stehen an, sofern die Wetterbedingungen Aktivitäten im Freien zulassen. Das Angebot richtet sich an Kinder ab sechs Jahren, die bereits erste Erfahrungen mit dem Fahrrad haben und ihr Gleichgewicht, ihre Koordination sowie ihre Sicherheit auf zwei Rädern verbessern möchten.



Die EduVelo-Kurse werden gemeinsam mit RO Bike Valley, Decathlon, VolunTim und der Temeswarer Gemeinschaftsstiftung organisiert. Die Fahrradtrainings finden im Kinderpark statt. Bei schlechtem Wetter können einzelne Termine verschoben oder abgesagt werden. Die Teilnahme an den Kursen ist kostenlos; eine Anmeldung ist erforderlich.