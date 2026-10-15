Staats- und Domchor Berlin gibt Doppel-konzert in Kronstadt

Von: Elise Wilk

Kronstadt – Am 22. Oktober wird der Knabenchor des Staats- und Domchors Berlin unter der Leitung von Prof. Kai-Uwe Jirka ein Vokal- und Instrumentalkonzert in Kronstadt/Brașov geben. Mit einer Geschichte, die bis ins Jahr 1465 zurückreicht, sorgt der Chor regelmäßig für die liturgische Musik im Berliner Dom und gibt Konzerte auf internationalen Bühnen.



Das Musikprogramm beginnt um 18:00 Uhr in der Synagoge „Beth Israel“ (Waisenhausgässer Tor/Poarta Șchei Nr. 9) mit einem den Psalmen gewidmeten Teil unter dem Titel „Wie lieblich sind deine Wohnungen“. Es werden Werke von Albert Becker, Louis Lewandowski, Felix Mendelssohn und Viktor Ullmann aufgeführt. Das Konzert wird in der Schwarzen Kirche mit dem Werk „Ein feste Burg ist unser Gott“ fortgesetzt und umfasst Motetten von Johann Eccard, Heinrich Schütz und Josef Gabriel Rheinberger sowie die Uraufführung einer kurzen rumänischen Suite.



Die Veranstaltung wird von der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien –Honterusgemeinde und der Jüdischen Gemeinde in Kronstadt organisiert. Der Eintrittspreis beträgt 50 Lei für alle Altersgruppen. Das Publikum wird gebeten, die Eintrittskarte aufzubewahren, da diese für den Zugang zu beiden Veranstaltungen gültig ist. Das Konzert in der Synagoge „Beth Israel“ beginnt um 18:00 Uhr; der Einlass für das Publikum ist ab 17:30 Uhr möglich. Die Eintrittskarten sind ab dem 12. Oktober im Souvenirladen der Schwarzen Kirche, dem INSPIRATIO Gift Studio (Johannes-Honterus-Hof Nr. 8), sowie online unter booktes.com erhältlich.

