Staatschef bei Frankophonie-Gipfel in Kambodscha

Phnom Penh (ADZ) – Präsident Nicușor Dan ist am Sonntag in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh eingetroffen, um am 20. Frankophonie-Gipfel teilzunehmen. Der unter der Schirmherrschaft der Internationalen Organisation der Frankophonie (OIF) organisierte Gipfel ist das wichtigste politische Treffen im frankophonen Raum – Dans Teilnahme dürfte dabei auch als Zeichen der Unterstützung für die Kandidatur des früheren Premiers Dacian Cioloș für das Amt des Generalsekretärs der OIF gedacht sein.



Am Rande des Gipfels sollte nämlich am Montag vor dem Hintergrund schwerer Spannungen zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda die Wahl des Generalsekretärs/der Generalsekretärin der OIF für die Amtszeit 2027–2030 stattfinden. Zunächst hatte es vier Anwärter auf das Amt gegeben: die amtierende Generalsekretärin Louise Mushikiwabo (Ruanda), Juliana Amato Lumumba (Demokratische Republik Kongo), Coumba Ba (Mauretanien) sowie der von Frankreich unterstützte rumänische Ex-Premier Dacian Cioloș. Im Rennen um das Amt hatte die DR Kongo sogar mit ihrem Austritt aus der OIF gedroht, sollte die amtierende ruandische Generalsekretärin erneut bestätigt werden, und Ruanda vorgeworfen, die M23-Miliz im Ostkongo zu unterstützen, was Ruanda indes bestreitet.



Kurz vor Beginn des Gipfels kündigte die DR Kongo überraschend an, ihre Kandidatin Lumumba zurückzuziehen, um einen Konsens zu ermöglichen, knüpfte diesen Schritt allerdings an die Bedingung dass auch Ruanda seine Kandidatin zurückzieht – was der ruandische Außenminister indes ablehnte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron rief daher am Sonntag zu „Einheit und Konsens“ auf und schlug vor, dass beide Hauptkontrahenten zugunsten einer Kompromisskandidatur wie jener von Dacian Cioloș zurücktreten sollten.