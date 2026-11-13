Staatschef bei gleich zwei europäischen Gipfeln in Irland

Dublin/Brüssel (ADZ) – Präsident Nicușor Dan ist am Donnerstag nach Dublin abgereist, um an zwei europäischen Gipfeltreffen teilzunehmen, auf denen die weitere Unterstützung für die Ukraine, hybride Bedrohungen in Europa, Künstliche Intelligenz (KI) und auch der EU-Finanzrahmen für die Jahre 2028 – 2034 besprochen werden sollen. Beide Treffen wurden von EU-Ratspräsident Antonio Costa und dem irischen Premier Micheál Martin geleitet, dessen Land zurzeit den turnusmäßigen EU-Ratsvorsitz innehat.



Am Donnerstag kamen zunächst die Staats- und Regierungschefs von rund 45 Staaten der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) zusammen, um sich über außen- und sicherheitspolitische Themen, allen voran die Lage in der Ukraine und die von den USA vermittelten Friedensbemühungen, auszutauschen. Am Rande des EPG-Gipfels traf Staatschef Dan u. a. mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu einem Gespräch zusammen.



Am Freitag stand sodann ein informeller EU-Gipfel an, der hauptsächlich der Künstlichen Intelligenz gewidmet sein sollte. Ratspräsident Costa hatte in seinem Einladungsschreiben betont, es angesichts des rasanten Tempos der KI-Entwicklung für erforderlich zu halten, „auf Ebene der EU-Staats- und Regierungschefs eine erste gezielte Diskussion über Chancen der KI sowie ihre transformativen Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaften und Gesellschaften zu führen“.



Am Rande des informellen EU-Gipfels wurde zudem auch der mehrjährige Haushalt der EU angesprochen, da sich die Nettozahler, die ein geringeres Gesamtvolumen fordern, und die Kohäsionsgruppe, zu der auch Rumänien gehört und die auf ausreichend Förderungen für Regionalentwicklung und Landwirtschaft besteht, nach wie vor zu keinem Kompromiss durchringen können.