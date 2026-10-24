Stadt will Gelände eines ehemaligen Sportvereins erwerben

Von: Raluca Nelepcu

Temeswar – Die Temeswarer Kommunalverwaltung setzt ihre Bemühungen zur Aufwertung der Bega-Ufer fort. In einem nächsten Schritt sollen die Gebäude des ehemaligen Sportvereins „Voința“ am Tudor-Vladimirescu-Ufer Nr. 19/A erworben und das Gelände wieder für sportliche Aktivitäten nutzbar gemacht werden. Die Stadtverwaltung schlägt vor, Verhandlungen mit dem privaten Eigentümer der Gebäude aufzunehmen. Ein entsprechender Beschlussentwurf, mit dem die zuständige Verhandlungskommission dazu ermächtigt werden soll, wird dem Temeswarer Stadtrat zur Genehmigung vorgelegt, informiert das Pressebüro des Bürgermeisteramts.

Das Areal umfasst eine Fläche von 4981 Quadratmetern und befindet sich bereits im Eigentum der Stadt. Die darauf stehenden Gebäude gehören hingegen der Modex Grup Temeswar, die der Stadtverwaltung ein Verkaufsangebot unterbreitet hat. Zum Gebäudekomplex gehören unter anderem die Räumlichkeiten des ehemaligen Sportvereins „Voința“, eine Kegelbahn, ein Schwimmbecken, Umkleideräume sowie ein Nebengebäude.

„Die Bega-Ufer haben ein enormes Potenzial für Sport und Freizeitaktivitäten im Freien“, erklärte Vizebürgermeisterin Paula Romocean. Die rege Nutzung der bereits bestehenden Sportanlagen, etwa am Bega-Ufer, im Uszoda-Park oder in den neuen Sportzentren „Vasile Deheleanu“ und „Costică Rădulescu“, zeige, dass ein tatsächlicher Bedarf an solchen Einrichtungen bestehe. Auch das Gelände des ehemaligen Sportvereins „Voința“ solle deshalb wieder in das öffentliche Leben der Stadt eingebunden werden. Der erste Schritt sei die Aufnahme von Verhandlungen mit dem Eigentümer.