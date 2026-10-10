Städtischer Friedhof wird umfassend modernisiert

Von: Bernice Krech-Lițoiu

Kronstadt – Der Städtische Friedhof in Kronstadt/Brașov soll bis zum 1. November umfassend modernisiert werden. Geplant sind die Sanierung und Neugestaltung der Wege, eine neue Aufbahrungshalle, zusätzliche Wasser-stellen zum Blumengießen und eine modernisierte öffentliche Beleuchtung. Auch die Gräber werden digital erfasst: Ein Informationskiosk und QR-Codes sollen Angehörigen künftig helfen, die genaue Grabstelle zu finden. Dafür wurden die Daten seit 1968 aktualisiert und mit den Friedhofsunterlagen abgeglichen. Zudem bietet ein eigens zusammengestelltes Arbeitsteam gegen Gebühr die Pflege und Reparatur von Gräbern an. Für das kommende Jahr ist außerdem ein Raum für Totenmahle geplant. Damit soll der Friedhof übersichtlicher, besser zugänglich und für Angehörige bei ihren Besuchen komfortabler werden.