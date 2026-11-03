Strafmündigkeit bald gesenkt?

Bukarest (ADZ) – Justizminister Radu Marinescu (PSD) überlegt, die Strafmündigkeit von Kindern zu senken – aktuell gelten Täter unter 14 Jahren hierzulande nämlich als strafunmündig. Nach dem Messerangriff eines 13-Jährigen auf Schulkollegen und Lehrer könne man zwar überlegen, inwiefern Kinder die Folgen ihres Handelns ausreichend überblicken können, doch habe eine eventuelle Absenkung der Strafmündigkeit auch durch Präventivmaßnahmen sowie Geldstrafen für die Eltern begleitet zu werden, sagte Marinescu.