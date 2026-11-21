Von: Werner Kremm

Reschitza – Am 17. und 18. November bis spätabends gingen über das Banater Bergland nach dreieinhalbmonatiger Dürrezeit ausgiebige Regenfälle nieder. Wie die Nationale Verwaltung für Meteorologie (ANM) mitteilt, wird das Wochenende von weiteren Regenfällen bei starken Windböen, die zeitweilig Sturmstärke erreichen, gekennzeichnet sein.

In der zweiten Hälfte dieser Woche galt Warnstufe gelb wegen starker Niederschläge im gesamten Banater Bergland. Gemessen wurden zwischen 25 bis 50 und (lokal und über kurze Zeitabschnitte) 80 bis 90 Liter pro Quadratmeter. Infolge dieser großen Niederschlagsmengen gab es an mehreren kleinen Gewässern Überschreitungen des Warnpegels. Die Gewässerverwaltung ABA Banat gab bekannt, dass Donnerstag und Freitag der Warnpegel des Rusca-Baches (der aus Richtung Ruskitza-Ruskberg kommt und bei Voislova in die Bistra mündet) bei der Messstelle Voislova den Überschwemmungspegel um 15 cm überschritten hatte. Den Warnpegel um drei Zentimeter überschritten hat auch der Șucu-Bach an der Messstelle Poiana Mărului, sowie im Süden des Banater Berglands der Tschiklowa-Bach an der Messstelle Vrăniuț, um sechs Zentimeter.

Dieselbe Gewässerverwaltung ABA des Banats gab auch die genau gemessenen Niederschlagsmengen binnen 24 Stunden von Donnerstag auf Freitag bekannt: 51 Liter/ Quadratmeter an der Nera im Süden des Banater Berglands, im Bereich der Messstelle Naidăș, 39,9 l/qm an der Bersau/Bârzava an der Messstelle Crivaia oberhalb von Franzdorf/Văliug, 39 l/qm am Karasch-Fluss bei der Messstelle Vărădia. Im Almascher Land mass ABA Banat 36 l/qm am Oberlauf der Nera, bei Pătaș, und 34,1 l/qm am Minisch-Bach, bei der Messstelle Bozovici.

Für all diese Gebiete gilt bis Samstag früh Warnstufe gelb wegen weiterer Niederschläge. Allerdings sind weiterhin nur zeitlich und lokal beschränkt stärkere Niederschlagsmengen als 15 bis 40 Liter pro Quadratmeter zu erwarten. Hingegen warnt ABA Banat vor sehr starken Windböen, die in niederen Lagen 70 bis 100 km/h, in Höhenlagen bis zu 140 km/h erreichen können. An diesem Wochenende sollten die Bürger lange Aufenthalte im Freien oder Autoreisen durchs Banater Bergland vermeiden, warnt ABA Banat, da in der waldreichen Gegend wegen der hohen Windgeschwindigkeiten umstürzende Bäume zur Gefahr werden könnten.