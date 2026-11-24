Von: Andreea Oance

Temeswar – In diesem Herbst hat uns das Deutsche Kulturzentrum Temeswar/Timișoara bereits zu Film- und Konzertabenden eingeladen. Zum Ende des Monats erwartet uns nun ein besonderes Erlebnis, das beides miteinander verbindet: Stummfilm, Live-Musik und ein Meisterwerk des deutschen Kinos.

Hundert Jahre nach seiner Uraufführung kehrt FAUST (1926), der berühmte expressionistische Film von F. W. Murnau, auf die große Leinwand zurück – in einer besonderen Vorführung mit einer eigens komponierten Originalfilmmusik von Andrei Bobiș (Cirkular), live interpretiert von einem Sextett: Adela Bărăștean (Bratsche), Adela Hania Greab (Cello), Andrei Bobiș (Synthesizer), Casiana Lazăr (Klavier), David Brassai (Violine) und Miruna-Elena Davidoaie (Percussion).

„Die Inszenierung ist ein Versuch des Dialogs zwischen den Regievorgaben, die im kulturellen, politischen und sozialen Kontext der 20er Jahre verankert sind, und der Art und Weise, wie der Film im Jahr 2026 wahrgenommen und empfunden wird. Ich sehe es als eine Neuinszenierung – allerdings durch Musik, nicht durch Bild –, die tatsächlich mit den emotionalen Registern des Films spielt, mal expansiv und dramatisch, mal sehr übertrieben, selbstironisch und humorvoll, auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage: Wie hätte sich der Film anfühlen sollen?“ so der Komponist Andrei Bobiș.

Ein faszinierendes Zusammenspiel zwischen den expressionistischen Bildern der 1920er-Jahre und zeitgenössischen Klängen, zwischen klassischer und elektronischer Musik. Das Kinoerlebnis, bei dem der Film nicht nur gesehen, sondern auch gehört und auf ganz neue Weise erlebt wird, wird am Donnerstag, den 26. November, um 19 Uhr, im Timiș-Kino ausgetragen. Karten sind unter der Webseite cinema-timisoara.ro verfügbar.