Sturz der Regierung Bolojan: Hatten die USA ihre Finger im Spiel?

Bukarest/Athen/Washington (ADZ) – Ein Beitrag der US-Wirtschafts- und Finanztageszeitung Wall Street Journal (WSJ) hat am Wochenende hierzulande für einen Eklat sondergleichen gesorgt, da dieser eine Einmischung der USA in den Anfang Mai erfolgten Sturz der Regierung Bolojan nahelegt. Laut Enthüllungen des WSJ über die US-Botschafterin in Griechenland, Kimberly Guilfoyle, eine ehemalige Verlobte von Donald Trump Jr., soll diese im März während eines Abendessens in Athen mit griechischen Amtsträgern angedeutet haben, dass die USA bei dem sich abzeichnenden Koalitionsaus in Rumänien ihre Hände im Spiel hätten und dabei großspurig geäußert haben: „Wir können das mit jedem Land tun; wir können das auch hier tun.“ Grund für den Sturz des Kabinetts unter Premierminister Ilie Bolojan (PNL) soll dessen Weigerung gewesen sein, überteuertes amerikanisches Flüssiggas (LNG) über den sogenannten „Vertikalen Korridor“ für Gastransporte nach Mittel- und Osteuropa zu kaufen. Guilfoyles Anwalt wies die Darstellung des Gesprächsverlaufs durch das WSJ prompt zurück.



Die US-Botschafterin reiste allerdings wenig später nach Bukarest zu einem Event, wo sie am 31. März bei einem Abendessen mit PSD-Chef Sorin Grindeanu, Präsidialrat Florin Vlădică und dem damaligen Energieminister Bogdan Ivan (PSD) zusammentraf. Letzterer hatte bereits seit Jahresbeginn beharrlich für den Kauf des überpreisten amerikanischen Flüssiggases geworben, obwohl Rumänien ab 2027 auf Erdgas aus dem Offshore-Förderprojekt Neptun Deep im Schwarzen Meer bauen kann. Ivan hatte im Januar sogar ein Schreiben an Präsident Nicușor Dan und Premier Ilie Bolojan gerichtet, in dem er ein Regierungsabkommen zwischen den USA und Rumänien über den Kauf von LNG gefordert hatte.