Von: Nina May

Knusprige „Zehn-Minuten-Pizza“ aus altem Brot: Brotschnitten vor dem Belegen mit etwas Olivenöl bestreichen, damit die saftige Auflage das Brot nicht durchweicht.

Pommes nach Herzenslust und ohne Kalorienzählen! Dazu passt ein Tsatsiki aus Gurken, Knoblauch und griechischem Joghurt mit nur zwei Prozent Fett.

Unsere neue Art zu Kochen begann dieses Jahr in Andalusien. Wir sollten drei Wochen auf einer einsamen Finca verbringen und deckten uns gerade im Supermarkt mit Lebensmitteln ein. Im Schnäppchenangebot: ein Airfryer. Die Technik kannte ich von meinem Backofen: Man kann Gerichte schnell und ganz ohne Fett knusprig zubereiten, egal ob Pommes oder Fisch, nur dass ich die Funktion zu Hause selten benutzte, weil zwei Leute kein ganzes Backbleck leer essen können. Dieser Airfryer aber hatte überschaubare Ausmaße und schnell war uns klar, dass sich die 60 Euro schon bei der ersten Mahlzeit, die wir nicht im Restaurant bezahlen mussten, amortisieren würde. Er wanderte in den Einkaufskorb und so begann eine Phase kreativen Ausprobierens, die sich schnell als neuer Lebensstil entpuppte.

Nach dem Urlaub, in dem wir hauptsächlich Fisch, Meeresfrüchte, Auberginen und manchmal Pommes zubereiteten, kauften wir uns also auch für zu Hause ein Gerät. Denn der Airfryer überzeugt nicht nur beim Kochen, sondern auch beim Saubermachen. Container und Grill sind beschichtet und lassen sich außerordentlich leicht reinigen, oft genügt Abwischen mit einem feuchten Tuch. Praktisch auch, dass sich bei dieser Zubereitungsart die ungeliebte Fischhaut ganz leicht vom Fleisch löst, ganz anders als beim Grillen.

Der Haken nur – es gab keine richtige Anleitung zum Kochen, kaum konkrete Rezepte im Internet, keine Kochvideos auf YouTube. Außer den Klassikern wie Fisch, Steak, Shrimps, Hühnchen, Pizza, Pommes, für die Airfryer vorgegebene Programme haben – man wirft das Essen in den „Eimer“ und drückt auf einen Knopf – war man aufs Experimentieren angewiesen. Es sei denn, man isst eben nur das…

Was passiert im Airfryrer?

Wie funktioniert ein Airfryer? Ist diese Art zu Kochen gesund? Was gelingt besonders gut damit und wofür ist er weniger geeignet? Der Name „Fryer“ ist leicht irreführend, denn das Essen wird nicht frittiert, sondern von allen Seiten im heißen Luftstrom umschlossen knusprig gebacken – schnell und ganz ohne Fett. Die Lebensmittel liegen direkt auf einem gelochten Gitter. Legt man ein Backpapier unter, bleibt der Korb zwar sauber, aber es wird auch nicht so knusprig.

Im kleinen Garraum trocknet die Oberfläche des Essens blitzschnell aus und die Maillard-Reaktion – die Verbindung von Aminosäuren und Zucker bei Hitze - sorgt für Bräunung und typischen Frittiergeschmack. Bei fetthaltigen Gerichten wie Hähnchen oder Fisch reicht das Eigenfett. Pommes schmecken etwas besser, wenn man sie vorher mit einem Löffel Öl und Gewürzen in einer Schüssel vermischt. Gemüse oder Bratlinge kann man mit Öl bepinseln, um den Frittiergeschmack zu verstärken. Es geht aber prinzipiell auch ohne. Weniger geeignet ist der Airfryer für trockene Gemüse wie Blumenkohl oder Broccoli.

Das Essen aus dem Airfryer gilt vor allem deshalb als gesund, weil es deutlich fettärmer ist. Außerdem hat man keine Arbeit: Einfach reinlegen, so dass sich die Stücke möglichst nicht überlappen, Fleisch oder Fisch nach halber Garzeit einmal umdrehen, kein Rühren, kein ständiges Wenden, kein Anbrennen, keine verkrusteten Pfannen.

Im Folgenden ein paar Tipps und Anregungen aus der eigenen Experimentierküche. - Gutes Gelingen!

Shrimps mit scharfer Soße

Ein andalusisches Rezept sind „Gambas pil-pil“ - Shrimps in scharfer Tomatensoße, im Handumdrehen zubereitet. Eine Packung tiefgefrorene Shrimps im Airfryer mit der Auftaufunktion auftauen und danach einfach die Taste mit dem Shrimps-Programm drücken (4-6 min./180-200 Grad). Inzwischen Knoblauchscheibchen, ein paar Rosmarin-Nadeln und scharfe Peperoni-Ringe in einem Topf in Olivenöl andünsten, mit Tomatensoße ablöschen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die fertigen Shrimps mit der warmen Soße bedecken und etwas frisches Olivenöl angießen. Die Shrimps bleiben absolut zart und saftig – einzigartig! Dazu schmeckt knuspriges Weißbrot und ein Glas Vino Tinto.

Resteverwertung: Bulz und Burger

Was tun mit Maisbrei vom Vortag? Ganz einfach: mit den Händen verkneten und um einen größeren Käsewürfel (Burduf, Räucherkäse, Hartkäse, Mozzarella) herum ein Kügelchen formen. Die Mini-Bulz-Kugeln am besten auf einem Stück Backpapier (denn manche laufen etwas aus) bei 200 Grad 30 Minuten knusprig backen.

Auch übriggebliebene Pommes kann man kleinschneiden und z.B. mit geraspeltem Zucchini, Käse und Ei als „Bratlinge“ garen.

Auch aus Fischresten oder Hackfleisch lassen sich – ggfs. mit Ei – Buletten formen, die fettfrei schön knusprig werden.

Zwetschgendatschi ohne Mehl und fruchtige Müsliriegel

Im Spätsommer zwang mich eine überwältigende Obsternte – Beeren, Zwetschgen, Äpfel, Birnen – über die üblichen Marmeladen und zuckerfreien Fruchtpürees hinaus an andere Verwendungsarten zu denken. Wie wär’s mit - hmmm, Zwetschgendatschi? Aber nicht der mit dem klassischen Hefeteig, der mir Backmuffel sowieso nicht gelingt, und bloß kein ganzes Blech. Und am liebsten eigentlich ohne Weißmehl und Zucker… Sonst noch Sonderwünsche?

Hier das Rezept, das sich inzwischen auch bei Gästen bewährt hat: 130 Gramm kernige Haferflocken mit verschiedenen Samen (selbstgemachte Müslimischung mit Sonnenblumenkernen, Leinsamen, Chiasamen, Sesam) mahlen, man kann auch Nüsse, Kokosflocken oder Mandeln hinzufügen (ganz oder grob gehackt) und mit ½ Pck. Backpulver (es geht auch ohne), 1 TL Kokosöl, 2 Eiern und 1 TL Honig verkneten, auf einem Stück Backpapier plattdrücken und dicht mit Pflaumen-Vierteln belegen, mit Zimt bestreuen und 30 Minuten bei 160 Grad airfryen. Statt Pflaumen kann man den Teig auch mit Apfelstücken oder Birnenspalten belegen, säuerliches Obst ggfs. mit etwas Honig beträufeln.

Mit derselben Mischung lässt sich auch eine Art Linzertorte improvisieren: Teig mit grob gehackten Haselnüssen anstelle der Samenkerne zubereiten, ganz leicht salzen und mit Zimt würzen, Teigblatt mit roter Johannisbeermarmelade bestreichen, Gitter aus Teigröllchen drüberlegen.

Für Müsliriegel mischt man unter dieses Teig-Grundrezept reichlich ganze Nüsse und Trockenfrüchtestücke (Äpfel, Pflaumen, Rosinen, Aroniabeeren, Aprikosen) und nimmt statt ganzen Eiern nur das Eiweiß, daraus gut fingerdicke Würstchen formen, ggfs. in Sesam wälzen.

Eine andere Variante: in die Masse drei feingeschnittene frische Äpfel einarbeiten, auf einem Backpapier garen und den warmen Crumble mit Honig und Joghurt servieren.

Ultraschnelle Pizza

Freilich kann man Pizzateig selber machen, doch einfacher und ebenso lecker geht es mit den dünnen libanesischen Brotfladen aus dem Handel (oder altem Brot, siehe Bild), die man eingefroren stets zur Hand hat. Den Fladen mit Trockentomatenpesto bestreichen, dann Belag hinzufügen – z.B. Thunfisch mit Kapern, Oregano und dünnen Zwiebelringen – und erst dann (!) den geriebenen Mozzarella daraufgeben. Warum? Weil der leichte Pizzabelag sonst im Luftzug davonfliegt! Es genügen rund 10 bis 12 Minuten bei 170 Grad, vorheizen empfohlen.

Macht man auch den Teig selbst, muss dieser erst einige Minuten ohne Belag gebacken und danach mit etwas Olivenöl bepinselt werden.

Brot backen: am besten Vollkorn!

Genial ist Brotbacken mit dem Airfryer, weil das Brot rundum knusprig wird und man energiesparend nur ein kleines backen kann statt wie im Backofen gleich zwei-drei Laibe, die dann hart werden. Hierfür mahle ich in der Kaffeemühle 350 Gramm Weizenkörner so, dass ein Teil Mehl wird und ein Teil grob bleibt, löse ein Päckchen Trockenhefe in 80 ml lauwarmem Wasser mit etwas Honig (der die Hefe aktiviert) auf und verknete alles mit 100 g Sonnenblumenkernen und 1 TL Salzmindestens 5 Minuten, dann eine Stunde gehen lassen.

Das Brot formen, kreuz-weise einschneiden, mit Wasser bepinseln und auf Backpapier bei 180 Grad 20-25 Minuten backen. Dann umdrehen und ohne Papier nochmal bei 160 Grad ca. 10-15 Minuten backen.

Dasselbe Grundrezept geht auch mit nur 300 g Mehl und 200 g gekochten Kartoffeln, dann ohne Samenkerne. Das fertige Brot bemehlen und in einem Baumwolltuch auskühlen lassen.

Minimale Geruchsbelästigung

Wer auch im Urlaub gerne kocht, sich aber über die minimalistische Ausstattung von Gästehausküchen ärgert, ist mit einem Airfryer bestens bedient. Das Gerät ist leicht im Auto verstaut, man braucht kein Kochgeschirr, kein Öl, muss keine verkrusteten Pfannen oder Grillroste schrubben und verstänkert nicht die ganze Bude. Denn auch was Geruchsbelästigung betrifft, ist der Airfryer ein echter Gamechanger.

Wer gelegentlich Sülze zubereitet und dafür Schweinsköpfe, Ohren und Schwänze kocht, kennt den schlimmen „Duft“, der dann durch die Wohnung wabert. In einer nächtlichen Aktion zur Versorgung eines halben Ferkels hat mein Mann offenbar eine andere Lösung gefunden. Groß war die Überraschung, als ich am nächsten Morgen Kuchen backen wollte und die Schublade des Airfryers aufzog: da guckte mir doch direkt ein kleiner Schweinskopf entgegen – knusprig gebraten!