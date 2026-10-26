Tag der Streitkräfte ohne Paraden gefeiert

Bukarest (ADZ) – Der 25. Oktober ist in Rumänien den Streitkräften gewidmet: An diesem Tag im Jahr 1944 besiegte die Armee die letzten deutschen und ungarischen Truppen auf rumänischem Gebiet. Premierminister Luca Niculescu erinnerte an diesen Moment in seiner Ansprache im Bukarester Karlspark, schwenkte jedoch schnell von der Geschichte zur aktuellen Lage hin: „Cyberbedrohungen, Hybridangriffe und Desinformationskampagnen stellen uns auf die Probe und die Position am Schwarzen Meer zwingt uns zu fortwährender Wachsamkeit“, sagte der Premierminister. Dass am Sonntag Millionen Menschen in Rumänien ihrem täglichen Leben nachgehen, sei jenen zu verdanken, die „Tag und Nacht aufpassen, damit wir in Sicherheit leben können“, so Luca Niculescu – denn „wir leben in einer Welt, in der Frieden nicht mehr als selbstverständlich gilt”. Die von vielen Vorfällen im Schwarzen Meer geprägte Sicherheitslage stand auch im Mittelpunkt des Besuches, den Präsident Nicușor Dan beim Luftwaffenstützpunkt Borcea im Osten des Landes absolvierte. Er habe sich nicht „aus Zufall dafür entschieden“, denn der Stützpunkt stehe an „vorderster Front der Verteidigung des rumänischen Luftraums“. Das habe die Luftwaffe auch letzte Tage unter Beweis gestellt, als sie „zwei feindliche Drohnen präzise abschoss“. Dan, der anders als beim Tag der Marine am 15. August diesmal zusammen mit den Soldaten feierte, lobte die Armee als symbolische Institution Rumäniens. Nicht zufällig vertrauten ihr die Bürger am meisten: Schließlich verkörpere sie Werte wie Ernsthaftigkeit, Disziplin und Pflichtbewusstsein. Auch in dieser riskanten Zeit müsse man sich vor Augen halten, dass „starke Staaten Krisen nicht nur überleben, sondern zur Chance machen“, sagte Dan, der die globale Krise als Chance Rumäniens darstellte, durch eine moderne Wirtschaft und Investitionen in die Verteidigung schockfest zu werden.