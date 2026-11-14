Talsohle durchschritten? Wirtschaft legt im dritten Quartal leicht zu

Bukarest (ADZ) - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Rumäniens ist im dritten Quartal des Jahres auf niedrigem Niveau wieder leicht gewachsen. Verglichen zum Zeitraum Juli bis September 2025 gab es ein (saisonbereinigtes) Plus von 0,3 Prozent und gegenüber dem zweiten Quartal dieses Jahres ein Wachstum von 2,1 Prozent, wie aus einer am Freitag vom Nationalen Statistikamt (INS) veröffentlichten Schnellschätzung hervorgeht. Zum selben Quartal des Vorjahres gab es zuletzt im zweiten Quartal 2025 eine leichte Erhöhung, gegenüber dem Vorquartal ist die Wirtschaft zuletzt im dritten Quartal 2025 gewachsen.



Über die ersten neun Monate des Jahres hat sich damit auch der Konjunkturrückgang verlangsamt. Das BIP liegt nach drei Quartalen 1,0 Prozent (saisonbereinigt; -0,3% brutto) im Minus, für das erste Halbjahr hatte INS noch ein Minus von 1,6 Prozent (bzw. -0,6% brutto) ermittelt.



Aus kürzlich veröffentlichten INS-Daten hatte sich im August dieses Jahres eine gewisse Erholung im Einzelhandel abgezeichnet, die im September allerdings wieder abgebremst hat (-1,3% gegenüber August 2026, saison- und arbeitstagsbereinigt). Unter wieder steigender Inflation war im September auch der Kaufkraftverlust eines Durchschnittslohns (-1,5% im Vorjahresvergleich) höher als im August. Ein starkes Wachstum gab es zuletzt im Bauwesen – laut jüngsten INS-Daten für August 2026 plus 35,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat –, während die Industrie im August mit 2,7 Prozent weiter spürbar unter dem Niveau vor einem Jahr lag.



BNR belässt Zinspolitik unverändert



Im Rahmen erneut steigender jährlicher Inflationsraten – 6,2 Prozent im August, 6,6 Prozent im September und 6,9 Prozent im Oktober – sowie einer weiterhin schwachen Konjunktur hatte am Donnerstag dieser Woche die Rumänische Nationalbank (BNR) beschlossen, die Geldpolitik unverändert zu lassen. Der Leitzins liegt weiterhin bei 6,5 Prozent. Die Geldpolitik der Zentralbank zielt auf mittelfristige Preisstabilität ab, jedoch auf eine Art und Weise, welche eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung gewährleistet, so die jüngste Mitteilung der BNR.