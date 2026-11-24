Bukarest (ADZ) – Premier Luca Niculescu hat zu Beginn der letzten Regierungssitzung die bereits erfolgte Gründung einer Task Force für die Sicherheit der Versorgung mit Erdgas und Strom während des Winters angekündigt. Die vom Leiter der Kanzlei des Premierministeramts koordinierte Arbeitsgruppe soll Probleme identifizieren und Lösungen für die Unterstützung der zivilen sowie der großen industriellen Verbraucher vorschlagen. Energieversorgung sei eine der Prioritäten dieser Regierung, bekräftigte der Premier.