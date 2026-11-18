Von: Gabriela Rist

Sathmar – Teilen wie Sankt Martin – das war die Botschaft des Martinsfestes, das am vergangenen Donnerstag von der Deutschen Jugendorganisation Sathmar Gemeinsam, dem Johann-Ettinger-Lyzeum und der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche veranstaltet wurde.

Bereits Wochen vor dem Martinstag beginnen die Kindergarten- und Grundschulkinder der deutschen Abteilungen mit den Vorbereitungen für das Martinsfest. Sie basteln Laternen und singen Martinslieder. Außerdem sprechen sie über die guten Taten des Heiligen Martin und darüber, wie sie selbst, so wie einst Sankt Martin, Menschen in Not helfen können.

Dazu bot sich auch eine ganz konkrete Gelegenheit, und zwar durch eine Sammelaktion zugunsten der Kinder des Don-Bosco-Kindergartens. Die Kinder des römisch-katholischen Hám-János-Kindergartens, der Kindergärten Nr. 9 und Nr. 13 sowie die Schülerinnen und Schüler des Johann-Ettinger-Lyzeums kauften Kerzen bei den Freiwilligen der Jugendorganisation Gemeinsam und des Ettinger-Lyzeums. Auch die deutsche Gemeinde der Kalvarienkirche beteiligte sich an der Sammelaktion. Die gesammelten Spenden werden dazu beitragen, die Versorgung der Kindergartenkinder mit warmen Mahlzeiten sicherzustellen.

Die Spenden wurden vor und nach dem Martinsumzug im Rahmen einer kleinen Feier in der Kalvarienkirche dem Diözesan-Caritasdirektor Ioan Roman übergeben. Dieser dankte den Kindern und Eltern im Namen des Don-Bosco-Kindergartens für ihre Unterstützung und ermunterte die Kinder, auch weiterhin Gutes zu tun.

In der Kirche sangen die Kinder Martinslieder, sahen sich einen Kurzfilm über das Leben des Heiligen Martin an und beteten gemeinsam mit Josef Fanea, dem Pfarrer der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche, in drei Sprachen das Vaterunser.

Am Martinsumzug, der pünktlich um 17.30 Uhr von einem Reiter, der den Heiligen Martin symbolisierte, angeführt und von der Jugendblaskapelle aus Fienen begleitet wurde, nahmen mehr als 1000 Personen teil. Trotz des Regenwetters zogen die Kinder mit ihren leuchtenden Laternen durch das alte Stadtzentrum. Immer wieder erklangen dabei Martinslieder wie „Laterne, Laterne“, „Ich geh mit meiner Laterne“ und „Es dunkelt früh der Abend schon“.

Anschließend wurden alle Kinder mit Brezeln beschenkt, die sie mit ihren Geschwistern, Freunden und Eltern teilen konnten.

Ein besonderer Dank gilt dem ehrenamtlichen Reiter des Reitervereins „Nomád Krieger“ sowie der Jugendblaskapelle aus Fienen und den freiwilligen Helfern der Jugendorganisation Gemeinsam für ihre Unterstützung.