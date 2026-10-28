Teilnehmerrekord bei Timișoara City Marathon

Von: Andreea Oance

Über 2000 Menschen aus Rumänien und 21 weiteren Ländern gingen am vergangenen Sonntag an den Start bei der zehnten Ausgabe von Timișoara City Marathon. Foto: UPT

Temeswar – Der Temeswar City Marathon hat bei seiner zehnten Ausgabe einen neuen Teilnehmerrekord aufgestellt. Mehr als 2000 Menschen aus Rumänien und 21 weiteren Ländern gingen am vergangenen Sonntag an den Start. Das von der Technischen Universität „Politehnica“ Temeswar (UPT) organisierte Laufevent brachte Menschen aller Altersgruppen zusammen, von Kindern und Jugendlichen bis zu Sportlern über 60 Jahre.

Etwa die Hälfte der Teilnehmenden war zum ersten Mal dabei. Mehr als 350 Läufer waren jünger als 18 Jahre, 29 hatten das 60. Lebensjahr bereits überschritten. Der älteste Marathonläufer war der 75-jährige Victor Georgescu. Neben rumänischen Sportlern kamen Teilnehmer unter anderem aus Frankreich, Serbien, Deutschland, Ungarn, Kenia, Singapur, den USA und Australien.

Zur Auswahl standen sechs Wettbewerbe: der Marathon über 42,2 Kilometer mit Start in Otelek/Otelec, der Halbmarathon über 21,1 Kilometer, Läufe über 10,5 und fünf Kilometer, ein Ein-Kilometer-Lauf sowie der Maraton Masters. Im Rahmen der Veranstaltung wurde außerdem die rumänische Masters-Marathonmeisterschaft in Zusammenarbeit mit dem rumänischen Leichtathletikverband ausgetragen. Neun Sportler über 35 Jahre nahmen daran teil. Alle Läufer, die das Ziel erreichten, erhielten unabhängig von Distanz und Zeit eine Medaille.

Neben dem sportlichen Wettbewerb standen auch regionale Traditionen im Mittelpunkt. In Otelec überreichte Bürgermeisterin Silvia Fekete den Marathon-Siegern eingelegte Gurken nach überlieferten Rezepten. Seit 2025 gehören auch Honiggläser aus lokaler Produktion zu den symbolischen Preisen.

Ein besonderer Programmpunkt war ein 106-Meter-Sprint im Știința-Stadion, der an die 106-jährige Geschichte der TU Politehnica Temeswar erinnerte. Die Universität ist seit 2024 strategischer Partner des Marathons.

Der Temeswar City Marathon wurde 2017 vom Sportverein Alergotura ins Leben gerufen. Seither ist die Veranstaltung kontinuierlich gewachsen und zu einem festen Termin für die Laufgemeinschaft der Stadt geworden – offen für Menschen mit ganz unterschiedlichen sportlichen Erfahrungen und Zielen.