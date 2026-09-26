Temescher PNL grenzt sich von USR ab

Von: Dan Cărămidariu

Temeswar – Der Temescher PNL-Kreisverband ist nach den Worten seines interimistischen Vorsitzenden Marilen Pirtea zu Gesprächen mit der USR bereit, will aber nicht zum „Wahlanhängsel“ dieser Partei werden. In einem Interview erklärte Pirtea, es gebe derzeit keine Entscheidung über einen gemeinsamen Kandidaten von PNL und USR für das Temeswarer Bürgermeisteramt. Pirtea sagte, eine mögliche politische Formel müsse zuerst von Projekten, Prioritäten und Verwaltungsstandards für Temeswar ausgehen. Erst danach könne über Personen gesprochen werden. Die PNL werde keinen Kandidaten unterstützen, der einseitig von der USR bestimmt und den Liberalen anschließend zur Bestätigung vorgelegt werde.



Mit Blick auf Vizebürgermeister Ruben Lațcău erklärte Pirtea, er habe mit diesem keine Verhandlungen über einen gemeinsamen Kandidaten geführt. Es habe lediglich punktuelle Gespräche zwischen Vertretern beider Parteien gegeben. Offizieller Gesprächspartner sei für ihn der USR-Kreisvorsitzende Sorin Șipoș. Eine Unterhaltung sei keine Verhandlung, und eine Verhandlung könne es nur mit klarem Mandat der Organisation geben. Auch ein gemeinsamer Kandidat von PNL und PSD für das Temeswarer Bürgermeisteramt sei nicht das Szenario, an dem die PNL arbeite. Administrative Zusammenarbeit mit der PSD bei Projekten für Stadt und Kreis bedeute keine gemeinsame Kandidatur. Die Liberalen könnten einen eigenen Kandidaten vorschlagen und würden weder PSD noch USR darüber entscheiden lassen, so Pirtea.



Zu möglichen Namen äußerte sich der PNL-Politiker zurückhaltend. Mădălin Bunoiu, erster stellvertretender Vorsitzender der Temescher PNL, könne bewertet werden, sobald die Partei das Verfahren zur Kandidatenbestimmung eröffne. Nicolae Robu schloss Pirtea hingegen als Option aus. Der frühere Bürgermeister sei Berater des Kreisratsvorsitzenden Alfred Simonis geworden und komme daher für den internen Wettbewerb der Liberalen nicht in Betracht.



Pirtea wies zugleich den Vorwurf zurück, der PNL-Kreisverband befinde sich im Fahrwasser von PSD-Chef Simonis. Er unterscheide zwischen Zusammenarbeit in der Verwaltung und politischer Unterordnung. Den Kandidaten der PNL werde die PNL bestimmen, der Bürgermeister werde von den Temeswarern gewählt. Zur Lage in der eigenen Organisation erklärte Pirtea, die PNL Temesch sei eine große Partei mit unterschiedlichen Strömungen.



Seine Aufgabe sei nicht, Unterschiede zu beseitigen, sondern Entscheidungen herbeizuführen und eine klare Richtung zu sichern. Nach einer innerparteilichen Entscheidung müsse es aber eine gemeinsame Linie geben.