Temeswar aktualisiert Mobilitätsplan

Von: Raluca Nelepcu

Temeswar – Die Temeswarer Stadtverwaltung lässt ihren Plan für nachhaltige urbane Mobilität (PMUD) aktualisieren. Ab Montag, dem 12. Oktober, werden Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens URBAN SCOPE SRL Daten zum Auto-, Fahrrad- und Fußgängerverkehr sowie zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Temeswar und der Metropolregion erheben. Zudem sollen Bewohner von rund 2000 Haushalten zu ihrem Mobilitätsverhalten befragt werden.



Die Erhebung dauert bis zum 12. November und soll eine Grundlage für künftige Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur schaffen. Dabei werden unter anderem zurückgelegte Strecken, genutzte Verkehrsmittel und Gründe für die jeweiligen Fahrten erfasst. Die Befragungen erfolgen online, telefonisch und persönlich. An mindestens 50 Standorten werden außerdem Verkehrszählungen durchgeführt, Fahrzeiten mit dem Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln gemessen sowie Fußgänger und Fahrgäste gezählt. Mit Unterstützung der Verkehrspolizei sind auch Interviews mit Verkehrsteilnehmern vorgesehen.



Sämtliche Daten werden anonymisiert und ausschließlich für die Erstellung des Mobilitätsplans verwendet.



Der derzeit gültige Mobilitätsplan stammt aus dem Jahr 2015. Seither haben sich die Stadt und ihr Umland erheblich verändert. Neue Wohn- und Gewerbegebiete sind entstanden, während Homeoffice und hybride Arbeitsmodelle das Mobilitätsverhalten beeinflusst haben. Der neue Plan soll die Verkehrsplanung auf die Jahre 2035 und 2045 ausrichten. Mithilfe eines Verkehrsmodells will die Stadtverwaltung bestehende Probleme erkennen, die Auswirkungen geplanter Investitionen simulieren und Prioritäten festlegen.



Mit der Ausarbeitung wurden die Unternehmen URBAN SCOPE und ROM Transportation Engineering Ltd beauftragt. Der Vertrag hat einen Wert von 1,75 Millionen Lei zuzüglich Mehrwertsteuer und eine Laufzeit von 13 Monaten.