Von: Andreea Oance

Temeswar – Die Stadt Temeswar/Timișoara will die kommunalen Steuern und Abgaben im kommenden Jahr auf dem bisherigen Niveau belassen. Eine erneute Anpassung an die Inflationsrate sei nicht vorgesehen, teilte die Stadtverwaltung mit. Am Donnerstag, dem 3. Dezember, findet dazu eine öffentliche Anhörung statt. Beginn ist um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

Auf der Tagesordnung stehen drei zusammenhängende Beschlussvorlagen: die Festlegung der lokalen Steuern und Abgaben für 2027, die Befreiung von bestimmten kommunalen Abgaben sowie die gesetzlich vorgesehene Indexierung bestimmter Beträge für die Kfz-Steuer schwerer Fahrzeuge.

Nach Angaben der Stadtverwaltung sollen 2027 die zuletzt 2025 für das Steuerjahr 2026 angepassten Werte beibehalten werden. Eine Ausnahme betrifft Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mindestens zwölf Tonnen. Deren Steuer muss entsprechend dem Euro-Leu-Wechselkurs vom 1. Oktober 2026 angepasst werden. Dies ist aufgrund einer EU-Vorgabe erforderlich.

Zudem sollen ab 2027 die zusätzlichen Steuersätze für nicht zu Wohnzwecken genutzte Gebäude wegfallen. Diese waren in den vergangenen Jahren schrittweise reduziert worden.

Interessierte Bürger können sich bis zum 2. Dezember, 16 Uhr, per E-Mail an consultare@primariatm.ro oder primariatm@primariatm.ro anmelden. Eine Anmeldung ist auch persönlich bei der Bürgerbetreuung und Registratur (Raum 12) möglich. Dabei sind Name, gegebenenfalls die vertretene Organisation, die gewünschte Wortmeldung sowie die Vorschläge und Stellungnahmen anzugeben. Für jeden Redebeitrag sind höchstens drei Minuten vorgesehen.

Die Temeswarer hatten bereits zu Jahresbeginn höhere Steuern zu zahlen. Grund dafür waren allerdings Änderungen der nationalen Gesetzgebung. Auf lokaler Ebene hatte die Stadtverwaltung in den vergangenen zwei Jahren lediglich die Festbeträge an die Inflationsrate angepasst.